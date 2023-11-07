Зеленский ввел в действие санкции СНБО против девяти компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против девяти компаний. Все они связаны с российским олигархом Михаилом Фридманом и его партнерами.

Об этом говорится в указе №739/2023, обнародованном на официальном сайте Офиса президента. Инициатором ограничений выступила Служба безопасности Украины.

Под санкции СНБО на 10 лет попали компании Sogeral Foundation, Haberfield Limited, Slavisilla Holdings Limited, Dendar Investment Fund Limited.

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В то же время вводятся ограничения на два года против компаний Alfa Finance Holdings Limited, Erasmony Limited, Rissa Investments Limited, International Distribution Systems Limited, CTF Holdings S.A.

Согласно санкциям, предусмотрена блокировка активов компаний и предотвращение вывода капитала из Украины.

Также санкции предусматривают запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ или предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10% и более уставного капитала, имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность.

Недавно суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам, которые входили в близкое окружение диктатора Владимира Путина. Среди них — Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.

Источник : Офис президента

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