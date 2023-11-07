Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти дев’яти компаній

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про санкції проти дев’яти компаній. Всі вони пов’язані з російським олігархом Михайлом Фрідманом і його партнерами.

Про це йдеться в указі №739/2023, оприлюдненому на офіційному сайті Офісу президента. Ініціатором обмежень була Служба безпеки України.

Під санкції РНБО на 10 років потрапили компанії Sogeral Foundation, Haberfield Limited, Slavisilla Holdings Limited, Dendar Investment Fund Limited.

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Водночас запроваджуються обмеження на два роки проти компаній Alfa Finance Holdings Limited, Erasmony Limited, Rissa Investments Limited, International Distribution Systems Limited, CTF Holdings S.A.

Згідно із санкціями, передбачено блокування активів компаній і запобігання виведенню капіталу з України.

Також санкції передбачають заборону збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств чи підприємств, в яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10% і більше статутного капіталу, має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.

Нещодавно суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам, які входили до близького оточення диктатора Володимира Путіна. Серед них – Михайло Фрідман, Петр Авен та Андрій Косогов.

Джерело : Офіс президента

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