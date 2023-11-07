Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Поліцейські знайшли військового, який подарував Частякову гранату – МВС
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Частяков, поранено його 13-річного сина
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти дев’яти компаній

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти дев’яти компаній
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про санкції проти дев’яти компаній. Всі вони пов’язані з російським олігархом Михайлом Фрідманом і його партнерами.

Про це йдеться в указі №739/2023, оприлюдненому на офіційному сайті Офісу президента. Ініціатором обмежень була Служба безпеки України.

Під санкції РНБО на 10 років потрапили компанії Sogeral Foundation, Haberfield Limited, Slavisilla Holdings Limited, Dendar Investment Fund Limited.

Зараз дивляться

Водночас запроваджуються обмеження на два роки проти компаній Alfa Finance Holdings Limited, Erasmony Limited, Rissa Investments Limited, International Distribution Systems Limited, CTF Holdings S.A.

Згідно із санкціями, передбачено блокування активів компаній і запобігання виведенню капіталу з України.

Також санкції передбачають заборону збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств чи підприємств, в яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10% і більше статутного капіталу, має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.

Нещодавно суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам, які входили до близького оточення диктатора Володимира Путіна. Серед них – Михайло Фрідман, Петр Авен та Андрій Косогов.

Читайте також
Понад 100 британських компаній зізналися у порушенні санкцій проти РФ
санкції проти Росії

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Документи, Офіс президента, РНБО, Санкції проти Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Рада підтримала переспрямування військового ПДФО до держбюджету на оборону
Снаряди, боєприпаси
Затяжна війна – значний ризик для економічних перспектив України: прогноз МВФ
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці
Верховна Рада
Україна евакуювала із сектора Гази першу групу із 43 українців – Зеленський
сектор Гази Ізраїль, війна в Ізраїлі

Завантаження

Ігри
Відео
Боррель: Україна посунула чергу на вступ до ЄС. Що це значить

Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.

Наталя Луценко
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти дев’яти компаній
Парамедики роблять неможливе: як рятують військових на передовій
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти дев’яти компаній
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти дев’яти компаній
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти дев’яти компаній
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь