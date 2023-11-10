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Сокрушительное поражение. РФ впервые не избрали в состав Международного суда ООН

Міжнародний суд ООН, Гаага
Фото: Getty Images

Впервые с 1946 года представителя России не избрали в состав Международного суда ООН.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

— ООН начала очищаться от пагубного влияния России. Впервые в истории ООН ее государства-члены отказали России в праве осуществлять правосудие от их имени в Международном суде ООН. Мир видит, кто разрушает международное право вместо того, чтобы его защищать, — написал он.

Зеленский также поздравил представителей Австралии, Мексики, Румынии, Южной Африки и США с победой на выборах в Международный суд ООН как в Совете Безопасности, так и в Генассамблее.

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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в комментарии Европейской правде отметил, что для Москвы неизбрание ее выдвиженца Кирилла Геворгяна является “сокрушительным поражением“. Это впервые с 1946 года российский судья не будет представлен в высшем международном суде.

— Эти выборы доказали, что Россия до сих пор сохраняет определенное влияние в ООН. Она смогла набрать 77 голосов (в Генеральной ассамблее, — Ред.) — а это немало (хотя это и фиаско для Москвы в исторической ретроспективе ООН), — добавил Кислица.

Сегодня ООН выбирала представителей в состав Международного суда ООН. Представитель России проиграл представителю Румынии — экс-министру иностранных дел Богдану Ауреску. Они номинировались в состав суда от региона Восточной Европы.

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Владимир Зеленский, МКС, ООН, Росія
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