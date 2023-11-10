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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Нищівна поразка. РФ вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН

Міжнародний суд ООН, Гаага
Фото: Getty Images

Вперше з 1946 року представника Росії не обрали до складу Міжнародного суду ООН.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

– ООН почала очищатися від шкідливого впливу Росії. Вперше в історії ООН її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право замість того, щоб його захищати, – написав він.

Зеленський також привітав представників Австралії, Мексики, Румунії, Південної Африки та США з перемогою на виборах до Міжнародного суду ООН як у Раді Безпеки, так і в Генасамблеї.

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Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у коментарі Європейській правді зазначив, що для Москви необрання її висуванця Кирила Геворгяна є “нищівною поразкою”. Це вперше з 1946 року російський суддя не буде представлений у найвищому міжнародному суді.

– Ці вибори довели, що Росія досі зберігає певний вплив у ООН. Вона змогла набрати 77 голосів (у Генеральній асамблеї, – Ред.) – а це немало (хоч це й фіаско для Москви в історичній ретроспективі ООН), – додав Кислиця.

Сьогодні ООН обирала представників до складу Міжнародного суду ООН. Представник Росії програв представникові Румунії – ексміністру закордонних справ Богдану Ауреску. Вони номінувались до складу суду від регіону Східної Європи.

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Володимир Зеленський, МКС, ООН, Росія
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