Нищівна поразка. РФ вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН
Вперше з 1946 року представника Росії не обрали до складу Міжнародного суду ООН.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
– ООН почала очищатися від шкідливого впливу Росії. Вперше в історії ООН її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право замість того, щоб його захищати, – написав він.
Зеленський також привітав представників Австралії, Мексики, Румунії, Південної Африки та США з перемогою на виборах до Міжнародного суду ООН як у Раді Безпеки, так і в Генасамблеї.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у коментарі Європейській правді зазначив, що для Москви необрання її висуванця Кирила Геворгяна є “нищівною поразкою”. Це вперше з 1946 року російський суддя не буде представлений у найвищому міжнародному суді.
– Ці вибори довели, що Росія досі зберігає певний вплив у ООН. Вона змогла набрати 77 голосів (у Генеральній асамблеї, – Ред.) – а це немало (хоч це й фіаско для Москви в історичній ретроспективі ООН), – додав Кислиця.
Сьогодні ООН обирала представників до складу Міжнародного суду ООН. Представник Росії програв представникові Румунії – ексміністру закордонних справ Богдану Ауреску. Вони номінувались до складу суду від регіону Східної Європи.
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Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.Оксана Михайлова