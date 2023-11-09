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Путин в президентской кампании будет избегать темы войны в Украине – ISW

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Российские диктатор Владимир Путин во время своей президентской кампании не будет делать акцент на войне в Украине, а сосредоточится на якобы стабильности России и будет критиковать Запад.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Администрация президента РФ хочет представить Путина как лидера, который сделал Россию “островом спокойствия”.

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Отмечается, что рейтинги Путина повышаются после выступлений, в которых он критикует Запад, а госпропаганда будет все чаще публиковать материалы о том, как якобы тяжело живут люди в Европе и США. А еще российские СМИ станут акцентировать на якобы неспособности Соединенных Штатов поддерживать Украину и Израиль одновременно.

А вот война в Украине в информационном поле и Путиным будет обсуждаться только в случае “очень серьезных успехов России”. Даже в путинской партии Единая Россия тоже считают неэффективно говорить сейчас о войне, когда оккупационные войска не имеют никаких успехов и лишь стоят в обороне.

Путин готовится в ноябре объявить о своей предвыборной кампании. При этом аналитики считают, вряд ли Путину или его партии грозит недоверие или сильное падение рейтингов.

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володимир путін

Ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предостерег от мирного соглашения с Россией. По его словам, это будет означать лишь “время на перевооружение”.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов отметил, что Владимир Путин — не первый российский диктатор, который хочет уничтожить Украину, поэтому его смерть вряд ли остановит войну.

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Источник: ISW
Война в Украине, Вибори в Росії, Владимир Путин
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