Путин в президентской кампании будет избегать темы войны в Украине – ISW

Российские диктатор Владимир Путин во время своей президентской кампании не будет делать акцент на войне в Украине, а сосредоточится на якобы стабильности России и будет критиковать Запад.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Администрация президента РФ хочет представить Путина как лидера, который сделал Россию “островом спокойствия”.

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Отмечается, что рейтинги Путина повышаются после выступлений, в которых он критикует Запад, а госпропаганда будет все чаще публиковать материалы о том, как якобы тяжело живут люди в Европе и США. А еще российские СМИ станут акцентировать на якобы неспособности Соединенных Штатов поддерживать Украину и Израиль одновременно.

А вот война в Украине в информационном поле и Путиным будет обсуждаться только в случае “очень серьезных успехов России”. Даже в путинской партии Единая Россия тоже считают неэффективно говорить сейчас о войне, когда оккупационные войска не имеют никаких успехов и лишь стоят в обороне.

Путин готовится в ноябре объявить о своей предвыборной кампании. При этом аналитики считают, вряд ли Путину или его партии грозит недоверие или сильное падение рейтингов.

Ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предостерег от мирного соглашения с Россией. По его словам, это будет означать лишь “время на перевооружение”.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов отметил, что Владимир Путин — не первый российский диктатор, который хочет уничтожить Украину, поэтому его смерть вряд ли остановит войну.

Источник : ISW

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