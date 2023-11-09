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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Путін у президентській кампанії уникатиме теми війни в Україні – ISW

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Російські диктатор Володимир Путін під час своєї президентської кампанії не робитиме акцент на війні в Україні, а зосередиться на нібито стабільності Росії та критикуватиме Захід.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Адміністрація президента РФ хоче представити Путіна як лідера, який зробив Росію “островом спокою”.

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Зазначається, що рейтинги Путіна підвищуються після виступів, у яких він критикує Захід, а держпропаганда дедалі частіше публікуватиме матеріали про те, як нібито тяжко живеться людям у Європі та США. А ще російські ЗМІ акцентуватимуть на нібито нездатності Сполучених Штатів підтримувати Україну та Ізраїль одночасно.

А ось війна в Україні в інформаційному полі та Путіним буде обговорюватися тільки в разі “дуже серйозних успіхів Росії”. Навіть у путінській партії Єдина Росія теж вважають неефективно говорити зараз про війну, коли окупаційні війська не мають жодних успіхів і лише стоять в обороні.

Путін готується в листопаді оголосити про свою передвиборчу кампанію. Водночас аналітики вважають, навряд чи Путіну або його партії загрожує недовіра або сильне падіння рейтингів.

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володимир путін

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від мирної угоди з Росією. За його словами, це означатиме лише “час на переозброєння”.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов наголосив, що Володимир Путін – не перший російський диктатор, який хоче знищити Україну, тому його смерть навряд чи зупинить війну.

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Джерело: ISW
Війна в Україні, Вибори в Росії, Володимир Путін
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