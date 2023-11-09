Путін у президентській кампанії уникатиме теми війни в Україні – ISW

Російські диктатор Володимир Путін під час своєї президентської кампанії не робитиме акцент на війні в Україні, а зосередиться на нібито стабільності Росії та критикуватиме Захід.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Адміністрація президента РФ хоче представити Путіна як лідера, який зробив Росію “островом спокою”.

Зараз дивляться

Зазначається, що рейтинги Путіна підвищуються після виступів, у яких він критикує Захід, а держпропаганда дедалі частіше публікуватиме матеріали про те, як нібито тяжко живеться людям у Європі та США. А ще російські ЗМІ акцентуватимуть на нібито нездатності Сполучених Штатів підтримувати Україну та Ізраїль одночасно.

А ось війна в Україні в інформаційному полі та Путіним буде обговорюватися тільки в разі “дуже серйозних успіхів Росії”. Навіть у путінській партії Єдина Росія теж вважають неефективно говорити зараз про війну, коли окупаційні війська не мають жодних успіхів і лише стоять в обороні.

Путін готується в листопаді оголосити про свою передвиборчу кампанію. Водночас аналітики вважають, навряд чи Путіну або його партії загрожує недовіра або сильне падіння рейтингів.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від мирної угоди з Росією. За його словами, це означатиме лише “час на переозброєння”.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов наголосив, що Володимир Путін – не перший російський диктатор, який хоче знищити Україну, тому його смерть навряд чи зупинить війну.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.