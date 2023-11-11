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Илья Нежигай, редактор ленты

Вероятно, горит пороховой завод: взрывы прогремели в российском Котовске

Вероятно, горит пороховой завод: взрывы прогремели в российском Котовске

В ночь на 11 ноября в российском Котовске, что в Тамбовской области, прогремело несколько взрывов.

Об этом информируют местные Telegram-каналы и жители в локальных чатах.

По предварительной информации, горит Тамбовский пороховой завод.

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В местных сообществах сообщается, что пожар начался после прямого попадания предмета, похожего на беспилотник.

Это подтверждается и информацией, что перед пожаром раздался взрыв, который слышали местные жители.

Также информируется, что россияне слышали звук, похожий на мопед.

В местных чатах россияне пишут, что горит 5-й цех порохового завода.

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Где находится Котовск

Котовск и Котовский пороховой завод находится в 16 км от Тамбова.

Пока местные власти или российские военные не комментировали информацию о взрывах.

Напомним, параллельно со взрывами в Тамбове звуки, похожие на взрывы, раздались возле Конструкторского бюро под Москвой.

Взрыв, Росія
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