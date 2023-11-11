Вероятно, горит пороховой завод: взрывы прогремели в российском Котовске
В ночь на 11 ноября в российском Котовске, что в Тамбовской области, прогремело несколько взрывов.
Об этом информируют местные Telegram-каналы и жители в локальных чатах.
По предварительной информации, горит Тамбовский пороховой завод.
В местных сообществах сообщается, что пожар начался после прямого попадания предмета, похожего на беспилотник.
Это подтверждается и информацией, что перед пожаром раздался взрыв, который слышали местные жители.
Также информируется, что россияне слышали звук, похожий на мопед.
В местных чатах россияне пишут, что горит 5-й цех порохового завода.
Где находится Котовск
Котовск и Котовский пороховой завод находится в 16 км от Тамбова.
Пока местные власти или российские военные не комментировали информацию о взрывах.
Напомним, параллельно со взрывами в Тамбове звуки, похожие на взрывы, раздались возле Конструкторского бюро под Москвой.
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