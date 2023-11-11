Ймовірно, горить пороховий завод: вибухи пролунали у російському Котовську
У ніч проти 11 листопада в російському Котовську, що в Тамбовській області, пролунало декілька вибухів.
Про це інформують місцеві Telegram-канали та мешканці у локальних чатах.
За попередньою інформацією, горить Тамбовський пороховий завод.
У місцевих спільнотах повідомляється, що пожежа почалася після прямого влучання предмета, схожого на безпілотник.
Це підтверджується і інформацією, що перед пожежею пролунав вибух, який чули місцеві жителі.
Також інформується, що росіяни чули звук, схожий на мопед.
У місцевих чатах росіяни пишуть, що горить 5-й цех порохового заводу.
Де знаходиться Котовськ
Котовськ і Котовський пороховий завод знаходиться за 16 км від Тамбова.
Наразі місцева влада чи російські військові не коментували інформацію про вибухи.
Нагадаємо, паралельно із вибухами у Тамбові звуки, схожі на вибухи, пролунали біля Конструкторського бюро під Москвою.
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