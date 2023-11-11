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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ймовірно, горить пороховий завод: вибухи пролунали у російському Котовську

Ймовірно, горить пороховий завод: вибухи пролунали у російському Котовську

У ніч проти 11 листопада в російському Котовську, що в Тамбовській області, пролунало декілька вибухів.

Про це інформують місцеві Telegram-канали та мешканці у локальних чатах.

За попередньою інформацією, горить Тамбовський пороховий завод.

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У місцевих спільнотах повідомляється, що пожежа почалася після прямого влучання предмета, схожого на безпілотник.

Це підтверджується і інформацією, що перед пожежею пролунав вибух, який чули місцеві жителі.

Також інформується, що росіяни чули звук, схожий на мопед.

У місцевих чатах росіяни пишуть, що горить 5-й цех порохового заводу.

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Де знаходиться Котовськ

Котовськ і Котовський пороховий завод знаходиться за 16 км від Тамбова.

Наразі місцева влада чи російські військові не коментували інформацію про вибухи.

Нагадаємо, паралельно із вибухами у Тамбові звуки, схожі на вибухи, пролунали біля Конструкторського бюро під Москвою.

Вибух, Росія
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