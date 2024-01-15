Буданов назвал количество исправных самолетов А-50, оставшихся у России

В арсенале Минобороны России осталось всего восемь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

— Таких самолетов в хорошем состоянии осталось только восемь. Такое уничтожение самолетов, вероятно, повлияет на способность России вести круглосуточную оперативную деятельность и поддерживать связь в зоне конфликта, — обозначил он.

А-50 — что это за самолет

Это советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Принят на вооружение в 1989 году.

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А-50 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену старого Ту-126. К новому самолету добавили радиотехнический комплекс Шмель, который образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

Назначение ДРЛО А-50 заключается в выявлении и сопровождении воздушных и надводных целей, оповещении вооруженных сил о воздушной и надводной ситуации.

Также А-50 может служить командным пунктом и применяться для управления истребителями и ударной авиацией при их наведении на конкретные цели.

Напомним, накануне россияне потеряли самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (ДРЛО) и самолет — командный пункт Ил-22.

На момент огневого поражения оба вражеских объекта находились над акваторией Азовского моря.

Источник : Financial Times

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