Буданов назвав кількість справних літаків А-50, які залишилися у Росії

В арсеналі Міноборони Росії залишилося лише вісім літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Про це розповів голова Головного управління розвідки Кирило Буданов.

— Таких літаків у хорошому стані залишилося лише вісім. Таке знищення літаків, ймовірно, вплине на здатність Росії вести цілодобову оперативну діяльність та підтримувати зв’язок у зоні конфлікту, – зазначив він.

А-50 – що це за літак

Це радянський і російський літак далекого радіолокаційного виявлення та керування. Прийнятий на озброєння у 1989 році.

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А-50 був створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну старого Ту-126. До нового літака додали радіотехнічний комплекс Шмель, який утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору та наведення А-50.

Призначення ДРЛО А-50 полягає у виявленні та супроводженні повітряних та надводних цілей, оповіщенні збройних сил про повітряну та надводну ситуацію.

Також А-50 може бути командним пунктом та застосовуватися для керування винищувачами та ударною авіаціэю під час наведення на конкретні цілі.

Нагадаємо, напередодні росіяни втратили літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 (ДРЛО) та літак – командний пункт Іл-22.

На момент вогневого ураження обидва ворожі об’єкти були над акваторією Азовського моря.

Джерело : Financial Times

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