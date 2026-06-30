Родители часто сталкиваются с требованием принести так называемую справку об эпидокружении после того, как ребенок несколько дней не посещал школу или детский сад. Многие до сих пор не понимают, действительно ли такой документ необходим и кто его должен выдавать.

Отменили ли справку об эпидокружении и что делать, если требуют такой документ, читайте в нашем материале.

Справка об эпидокружении: как получить и зачем она нужна

Министерство здравоохранения Украины сообщило об отмене справки об эпидокружении. В ведомстве объяснили, что такой справки в современной системе здравоохранения больше нет.

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Законодательство не содержит требования обязательно получать документ об эпидемиологическом окружении перед возвращением к учебе, поступлением в учебное заведение, госпитализацией или выходом на работу.

Соответствующее разъяснение Минздрав предоставил в ответ обращение общественной организации Академия семейной медицины Украины. Инициативная группа организации обратилась в министерство с запросом об разъяснениях.

Справка об эпидокружении: почему ее требовали раньше

Ранее справка об эпидемиологическом окружении использовалась в качестве подтверждения того, что человек не контактировал с больными инфекционными заболеваниями.

Чаще такой документ просили после длительного отсутствия ребенка в школе или садике. Также его могли потребовать при поступлении в некоторые заведения, трудоустройстве или госпитализации.

Логика такой справки заключалась в том, чтобы проверить, не находился ли человек в контакте с инфекционными больными. Однако в современных условиях медики обращают внимание на то, что такой документ не может полностью гарантировать отсутствие рисков.

Ведь невозможно достоверно установить, контактировал ли человек с больным в течение определенного периода, особенно если речь идет об инфекциях с разными сроками инкубации или случаях, когда заболевание еще не имеет явных симптомов.

Справка об эпидокружении: кто выдает

В Минздраве пояснили, что действующие нормативно-правовые акты не предусматривают существование отдельной формы справки об эпидемиологическом окружении.

Более того, Минздрав отметил, что нет утвержденных форм так называемых справок-допусков для посещения бассейна, спортивных секций, других внешкольных заведений или поселения в общежитие.

То есть документов с такими названиями, которые были бы официально установлены приказами Минздрава, пока нет.

Это означает, что справка об эпидокружении не является обязательным медицинским документом, который родители должны получать перед возвращением ребенка в учебное заведение или для других подобных ситуаций.

В ведомстве также подчеркнули, что ни один закон или подзаконный акт не устанавливает обязанности представлять такую ​​справку. Соответственно, ее отсутствие не может быть причиной отказа в принятии ребенка в учебное заведение, отказа в трудоустройстве или госпитализации.

Справка об эпидокружении: где взять документ сейчас

Один из самых распространенных вопросов среди родителей: где взять справку об эпидокружении и кто ее выдает. Поскольку формы такого документа нет, врачи не выдают его как обязательную медицинскую справку, предусмотренную законодательством.

То есть нет отдельного бланка, который можно получить у семейного врача, педиатра или другого медицинского специалиста под названием справка об эпидемиологическом окружении.

Если учебное заведение или другое учреждение продолжает требовать такой документ, следует попросить предоставить нормативный акт, устанавливающий такое требование. Если соответствующего документа нет, требование безосновательно.

Какой документ необходим для поступления в школу вместо медицинской справки об эпидокружении

Вместо справки о санитарно-эпидемиологическом окружении для поступления в школу, детский сад или заведение высшего образования сейчас используется другой документ, а именно форма № 086/о Медицинская справка (выписка из медицинской карты амбулаторного больного). Ее обновили приказом Министерства здравоохранения Украины №1351.

Эта справка подтверждает результаты медицинского осмотра и состояние здоровья. Выдает форму № 086 врач первичной медицинской помощи, а именно семейный врач, педиатр или терапевт после проведения необходимого обследования и оценки состояния здоровья пациента.

По правилам Минздрава, форма № 086/о является документом, который подают в учебные заведения всех уровней. Результаты медицинского осмотра, на основе которого его выдают, действуют в течение года с даты прохождения обследования.

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