Российская власть прибегает к мерам для увеличения личного состава войск. Средний размер вознаграждения за подписание контракта с Минобороны РФ составляет от $21 тыс. до $60 тыс. в отдельных регионах.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН в рамках телемарафона Єдині новини.

Как россияне увеличивают численность своей армии

— Российская власть увеличила средний уровень вознаграждения за подписание контракта, который сегодня составляет от $21 тыс., а в некоторых регионах — до $60 тыс., — рассказал он.

Главнокомандующий добавил, что россияне продолжают пополнять войска заключенными.

Сейчас смотрят

Также противник сокращает количество дивизий, формируемых в стратегическом резерве, и за счет этого пополняет действующие войска.

В настоящее время в РФ проводятся мероприятия по принудительному заключению контрактов. Такой эксперимент проводят в Пензенской области.

— Противник использует специальные группы, которые собирают мужчин и принуждают подписывать контракты, — отметил Сырский.

По его словам, это попытка адаптации этой модели, которую россияне планируют распространить на всю территорию России.

Кроме того, российские войска также пополняются наемниками, которые получают за это высокое денежное вознаграждение.

Напомним, по словам Сырского, российские войска увеличили численность группировки на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

По состоянию на начало июня противник сосредоточил на этих участках фронта более 140 тыс. военнослужащих.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.