Министерство обороны начало первый этап реализации проекта Базовый уровень, который предусматривает внедрение минимально гарантированного ежемесячного обеспечения подразделений ВСУ беспилотниками.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Стартует проект Базовый уровень обеспечения дронами

По его словам, сейчас уровень обеспечения бригад беспилотниками и техникой остается неравномерным, что усложняет планирование работы подразделений и проведение боевых операций.

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— Именно для этого вместе с Генеральным штабом запускаем Базовый уровень обеспечения, — отметил министр.

Как сообщил Федоров, в рамках проекта подразделения будут получать определенный объем ресурсов, что позволит планировать свою деятельность и боевые операции на несколько месяцев вперед.

Производители будут иметь прогнозируемый спрос на период от шести до двенадцати месяцев, что будет способствовать масштабированию производства.

Министр также отметил, что подразделения смогут самостоятельно выбирать необходимые беспилотники через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence, после чего система автоматически будет формировать поставки.

В случае временного отсутствия нужного типа дрона подразделение получит другой беспилотник с такими же или похожими характеристиками.

По словам главы Минобороны, поставки в рамках проекта начнутся уже в июле.

В первый этап программы вошли FPV-дроны на радиосвязи и на оптоволокне, мавики, бомберы, разведывательные крылья, а также легкие дроны среднего радиуса действия (middle-strike), которые, по словам Федорова, сейчас являются наиболее востребованными на фронте.

— Это только первый этап. Далее будем постепенно масштабировать Базовый уровень обеспечения не только на дроны, но и на другие категории вооружения и военной техники, чтобы этот подход стал новым стандартом обеспечения для Сил обороны, – рассказал Федоров.

Ранее Министерство обороны определило три ключевых направления работы на ближайшие месяцы.

Речь идет о реформировании системы рекрутинга и прохождения военной службы, переводе оборонных закупок на тендерные процедуры, а также обеспечении бригад гарантированным минимумом беспилотников.

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