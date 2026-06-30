Украина никогда не согласится с попытками нормализовать российскую временную оккупацию Крыма или подвергнуть сомнению свой суверенитет.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис во время международного форума Экспертной сети Крымской платформы.

МИД Украины о попытках РФ легализовать оккупацию Крыма

– Крым обязательно будет украинским. Крым обязательно будет деоккупирован. Конечно, приоритетом являются дипломатические усилия. Но Россия сегодня не готова к ним, – сказал он.

Как утверждает заместитель министра иностранных дел, именно поэтому Силы обороны делают все, чтобы вернуть мир и контроль Украины над Крымом.

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По его словам, Украина никогда не согласится с какими-либо попытками нормализовать и легализовать оккупацию Крыма или подвергнуть сомнению свой суверенитет над полуостровом.

По мнению замглавы МИД, длительный и справедливый мир невозможен без восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Недавно президент Владимир Зеленский признал, что борьба за деоккупацию Крыма остается ключевым приоритетом государственной политики Украины. По его словам, Россия принесла войну сначала именно в Крым.

Источник : Укрінформ

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