Украина никогда не согласится на легализацию оккупации Крыма — МИД
- Украина никогда не признает российскую оккупацию Крыма и не позволит подвергнуть сомнению свой суверенитет над полуостровом.
- Заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис подчеркнул, что справедливый мир невозможен без восстановления территориальной целостности, поэтому Силы обороны делают все для деоккупации Крыма.
Украина никогда не согласится с попытками нормализовать российскую временную оккупацию Крыма или подвергнуть сомнению свой суверенитет.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис во время международного форума Экспертной сети Крымской платформы.
МИД Украины о попытках РФ легализовать оккупацию Крыма
– Крым обязательно будет украинским. Крым обязательно будет деоккупирован. Конечно, приоритетом являются дипломатические усилия. Но Россия сегодня не готова к ним, – сказал он.
Как утверждает заместитель министра иностранных дел, именно поэтому Силы обороны делают все, чтобы вернуть мир и контроль Украины над Крымом.
По его словам, Украина никогда не согласится с какими-либо попытками нормализовать и легализовать оккупацию Крыма или подвергнуть сомнению свой суверенитет над полуостровом.
По мнению замглавы МИД, длительный и справедливый мир невозможен без восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
Недавно президент Владимир Зеленский признал, что борьба за деоккупацию Крыма остается ключевым приоритетом государственной политики Украины. По его словам, Россия принесла войну сначала именно в Крым.