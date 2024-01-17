Не вистачить ресурсів: у Литві оцінили ризик нападу РФ на НАТО

У Міністерстві оборони Литви заявили, що доки в Україні тривають інтенсивні бої, Росія не має ресурсів на відкриття другого фронту.

Про це повідомляє Delfi.

– Поки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що Росія перерозподілить пріоритети і почне згуртовувати сили в інших напрямках, – вважають у відомстві.

Водночас, за даними міністерства, Росія планує довгострокове збільшення сил у західному напрямку. Для цього розроблено плани з розширення інфраструктури та військових частин, проводяться інфраструктурні зміни, діляться сфери командування.

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– Росія зберігає значущі потужності і постійно поповнює їх біля лінії фронту в Україні. Пріоритет Росії наразі – не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси, – наголосили у Литві.

Раніше видання Bild у статті Оборона НАТО 2025 від 14 січня оприлюднило секретні німецькі документи, що описують гіпотетичний сценарій підготовки до можливого майбутнього конфлікту між НАТО і Росією, який розпочнеться в лютому 2024 року.

У ньому йдеться про переміщення військ і техніки Росії до Калінінградської області та створення штучних прикордонних конфліктів.

Водночас представник Міноборони Німеччини чітко заявив виданню, що розгляд таких сценаріїв, навіть якщо вони вкрай малоймовірні, є частиною повсякденної військової діяльності, особливо під час навчань.

Джерело : Delfi

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