Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Буданов назвав кількість справних літаків А-50, які залишилися у Росії
Підрив гранати на сесії сільради на Закарпатті: збільшилася кількість загиблих
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Не вистачить ресурсів: у Литві оцінили ризик нападу РФ на НАТО

Російські окупанти
Фото: Getty Images

У Міністерстві оборони Литви заявили, що доки в Україні тривають інтенсивні бої, Росія не має ресурсів на відкриття другого фронту.

Про це повідомляє Delfi.

– Поки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що Росія перерозподілить пріоритети і почне згуртовувати сили в інших напрямках, – вважають у відомстві.

Водночас, за даними міністерства, Росія планує довгострокове збільшення сил у західному напрямку. Для цього розроблено плани з розширення інфраструктури та військових частин, проводяться інфраструктурні зміни, діляться сфери командування.

Зараз дивляться

– Росія зберігає значущі потужності і постійно поповнює їх біля лінії фронту в Україні. Пріоритет Росії наразі – не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси, – наголосили у Литві.

Раніше видання Bild у статті Оборона НАТО 2025 від 14 січня оприлюднило секретні німецькі документи, що описують гіпотетичний сценарій підготовки до можливого майбутнього конфлікту між НАТО і Росією, який розпочнеться в лютому 2024 року.

У ньому йдеться про переміщення військ і техніки Росії до Калінінградської області та створення штучних прикордонних конфліктів.

Водночас представник Міноборони Німеччини чітко заявив виданню, що розгляд таких сценаріїв, навіть якщо вони вкрай малоймовірні, є частиною повсякденної військової діяльності, особливо під час навчань.

Читайте також
На той час Росія буде вже знищена: Данілов про можливість нападу РФ на НАТО
Олексій Данілов - секретар РНБО

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Delfi
Війна в Україні, Литва, НАТО, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Росія атакувала Чугуїв під Харковом: загинула жінка
Вибухи, робота ППО
Ти або працюєш, або воюєш: Зеленський про українських чоловіків за кордоном
Володимир Зеленський
Протидія диверсійним групам та укріплення кордону: Зеленський провів Ставку
Не вистачить ресурсів: у Литві оцінили ризик нападу РФ на НАТО
Російські крилаті ракети Х-101 – зовсім інші, ніж ті, що застосовувалися у 2022 році – Скібіцький
Не вистачить ресурсів: у Литві оцінили ризик нападу РФ на НАТО

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь