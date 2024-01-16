Польша договаривается с Украиной о введении лицензий на импорт — СМИ

Варшава ведет переговоры с Киевом о введении лицензий на импорт, что ограничит приток из Украины не только зерновых, но и фруктов, овощей, мяса птицы, яиц и сахара, сообщает польская радиостанция RMF FM.

Такое решение Еврокомиссия предлагала еще в прошлом году, но теперь польские власти хотят ввести новую меру безопасности — проверку достоверности украинских лицензий, хотя это противоречит принципам свободного рынка.

Однако в Брюсселе готовы на это пойти при условии, что польско-украинский спор закончится.

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Но пока, как выяснили журналисты, Украина не спешит идти на компромисс по лицензиям и, скорее всего, ждет иного соглашения — регламент ЕС о продлении беспошлинной торговли.

Уверенность в том, что ЕС не откажется от беспошлинной торговли из Украины, ставит ее в более выгодную позицию в переговорах с Польшей.

После введения лицензий Польша откажется от действующего эмбарго на украинский импорт.

— Продление этой ситуации может привести к тому, что ЕС возбудит дело о нарушении законодательства Евросоюза, — говорит дипломат ЕС.

Более благоприятные решения предусмотрены также в постановлении, которое Брюссель должен принять на следующей неделе — это новая норма с усиленной статьей о защите.

В такой ситуации уже через две недели можно было бы ввести решением Еврокомиссии временные ограничения на торговлю с Украиной сроком на четыре месяца. Только после этого будет проведен углубленный анализ со стороны ЕК.

Среди основных требований польских фермеров, которые 22 ноября присоединились к протестам перевозчиков: субсидии на кукурузу, дополнительные деньги на кредиты ликвидности и сохранение сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года.

Польша против расширения свободной торговли ЕС с Украиной

Ранее также стало известно, что министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал письмо еврокомиссару ЕС по вопросам торговли, в котором отметил, что он “принципиально против” расширения свободной торговли с Украиной.

Он также поддержал исключение сахара, мяса птицы и яиц из-под действия правил свободной торговли ЕС и введение усиленных защитных мер.

Источник: RMF FM

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