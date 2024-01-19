Какие правила трудоустройства в Германии, Литве, Чехии, Румынии, Польше и Нидерландах в 2024 году

Статус временной защиты в Европейском Союзе получили 4,27 млн граждан Украины на конец ноября 2023 года, по данным Евростата в январе. Страны ЕС продлили для украинцев срок защиты до 2025 года, который предоставляет доступ к легальному трудоустройству.

Эксперты Миграционной платформы EWL проанализировали процедуры легализации и трудоустройства для работы в Германии, Литве, Чехии, Румынии, Польше и Нидерландах — наиболее популярных направлениях как для сезонных работ, так и для пребывания беженцев.

Германия

Украинцы, которые приезжают в Германию, оформляют разрешение на временное проживание Aufenthaltstitel на основании Закона о правовом статусе иностранцев. Трудоустроиться в стране можно после получения этого разрешения.

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— Фактически на данный момент — это единственный способ для граждан Украины работать в Германии без знания языка и опыта, — отметила директор департамента легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

Хотя посольство Германии в Украине информирует на сайте о возможности оформить немецкие визы для граждан Украины в зарубежных представительствах Германии, которые находятся в странах-соседях Украины, но практика показывает, что это не касается работников без квалификаций.

Румыния

Каждый гражданин Украины может получить статус временной защиты в Румынии независимо от того, находился ли он на момент начала полномасштабной войны в Украине.

В отличие от многих стран ЕС, Румыния не отказывает во временной защите, если человек уже пользовался убежищем в другой стране ЕС, имеет визы или вид на жительство в других европейских странах.

Временная защита дает право украинцам работать без дополнительных разрешений, а также право остаться на один год в стране с возможностью продления срока.

— Украинцы могут трудоустроиться в Румынии на основе биометрического паспорта и работать три месяца без оформления статуса временной охраны. А дальше — подать документы на вид на жительство на основании наличия работы. Такими простыми правилами легализации Румыния стремится конкурировать за украинских работников с другими европейскими странами, — рассказала директор департамента легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

Польша

В Польше еще не приняли решение о продлении срока пребывания граждан Украины после 4 марта 2024 года. Процедура трудоустройства остается без изменений до этой даты.

Граждане Украины, которые легально въехали в Польшу с 24 февраля 2022 года и имеют временную защиту, могут работать без получения разрешений на работу иностранца.

Сейчас в Польше могут легально находиться и работать украинцы, если последний день легального пребывания приходится на период с 24 февраля 2024 года, независимо от того, имеют ли они PESEL UKR до 3 марта 2024 года.

Чехия

Украинцы, получившие временную защиту в Чехии, имеют свободный доступ к рынку труда. На него могут претендовать граждане Украины, которые проживали до 24 февраля 2022 года и выехали из Украины после полномасштабного вторжения. В качестве подтверждения нужен штамп в паспорте о пересечении границы после 24 февраля 2022 года.

Важно, чтобы не было актуальной визы или вида на жительство в другой стране ЕС. Чехия не принимает украинцев, которые уже получали временную защиту в другой европейской стране. Возможности трудоустройства по биометрическому паспорту в Чехии нет.

— Чехия — единственная европейская страна, которая не выдает временную защиту украинцам, которые после полномасштабного вторжения более двух недель находились в других странах ЕС. Или гражданин Украины должен подтвердить, что не получал защиту в другой стране, а находился как турист или посещал родных, имея активную биометрию, — отметила Мария Кузенко.

Фактически работать сейчас в Чехии имеют возможность украинцы, которые имеют временную защиту в этой стране, и те, кто впервые после полномасштабного вторжения из Украины приехали в ЕС и впервые получают временную защиту именно в Чехии.

Литва

Статус временной защиты могут получить граждане Украины, которые впервые приехали в Литву в связи с началом военных действий на территории Украины (после 24 февраля 2022 года).

Важным нюансом является то, что такой статус может получить гражданин, который проживал на момент полномасштабного вторжения в Украину, не имеет статуса временной защиты, актуального вида на жительство или виз в других странах ЕС.

Но есть альтернативный вариант — получение вида на жительство в Литве по гуманитарным причинам. Его может получить украинец, который не находился на начало полномасштабной агрессии на родине, но не может вернуться домой.

Во время подачи документов гражданин Украины должен указать, почему не может вернуться на территорию своего государства. Важно не иметь разрешений на проживание, виз и статуса временной охраны в других странах ЕС.

Наличие статуса временной защиты или вида открывает для граждан Украины свободный доступ к литовскому рынку труда.

Нидерланды

Статус временной охраны в Нидерландах могут получить граждане Украины, которые выехали после 26 ноября 2021 года и не имели на 22 февраля 2022 года открытых виз на вид на жительство. Также те украинцы, которые выехали перед 27 ноября 2021 года и все это время легально проживали в Нидерландах, что могут подтвердить документально.

После получения BSN (идентификационный номер, как PESEL в Польше) и голландской временной защиты (наклейка в паспорт от IND — Службы иммиграции и натурализации Нидерландов) украинцы имеют свободный доступ к рынку труда и могут трудоустроиться без дополнительных разрешений.

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