Які правила працевлаштування в Німеччині, Литві, Чехії, Румунії, Польщі та Нідерландах у 2024 році

Статус тимчасового захисту в Європейському Союзі отримали 4,27 млн громадян України на кінець листопада 2023 року, за даними Євростату в січні. Країни ЄС продовжили для українців термін захисту до 2025 року, який надає доступ до легального працевлаштування.

Експерти Міграційної платформи EWL проаналізували процедури легалізації й працевлаштування для роботи в Німеччині, Литві, Чехії, Румунії, Польщі та Нідерландах – найбільш популярних напрямках як для сезонних робіт, так і для перебування біженців.

Німеччина

Українці, які приїжджають до Німеччини, оформлюють дозвіл на тимчасове проживання Aufenthaltstitel на підставі Закону про правовий статус іноземців. Працевлаштуватися в країні можна після отримання цього дозволу.

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– Фактично на цю мить – це єдиний спосіб для громадян України працювати у Німеччині без знання мови й досвіду, – зазначила директорка департаменту легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Хоча посольство Німеччини в Україні інформує на сайті про можливість оформити німецькі візи для громадян України у закордонних представництвах Німеччини, які знаходяться в країнах-сусідах України, але практика показує, що це не стосується працівників без кваліфікацій.

Румунія

Кожен громадянин України може отримати статус тимчасового захисту в Румунії незалежно від того, чи він перебував на момент початку повномасштабної війни в Україні.

На відміну від багатьох країн ЄС, Румунія не відмовляє у тимчасовому захисті, якщо людина вже користувалася прихистком в іншій країні ЄС, має візи чи посвідки на проживання в інших європейських країнах.

Тимчасовий захист дає право українцям працювати без додаткових дозволів, а також право залишитися на один рік в країні з можливістю продовження терміну.

– Українці можуть працевлаштуватися в Румунії на основі біометричного паспорта і працювати три місяці без оформлення статусу тимчасової охорони. А далі – подати документи на посвідку на проживання на підставі наявності роботи. Такими простими правилами легалізації Румунія прагне конкурувати за українських працівників з іншими європейськими країнами, – розповіла директорка департаменту легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Польща

У Польщі ще не ухвалили рішення про продовження терміну перебування громадян України після 4 березня 2024 року. Процедура працевлаштування залишається без змін до цієї дати.

Громадяни України, які легально в’їхали в Польщу з 24 лютого 2022 року і мають тимчасовий захист, можуть працювати без отримання дозволів на роботу іноземця.

Наразі в Польщі можуть легально перебувати й працювати українці, якщо останній день легального перебування припадає на період з 24 лютого 2024 року, незалежно від того, чи мають вони PESEL UKR до 3 березня 2024 року.

Чехія

Українці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, мають вільний доступ до ринку праці. На нього можуть претендувати громадяни України, які проживали до 24 лютого 2022 року та виїхали з України після повномасштабного вторгнення. Як підтвердження потрібен штамп в паспорті про перетин кордону після 24 лютого 2022 року.

Важливо, щоб не було актуальної візи або посвідки на тимчасове проживання в іншій країні ЄС. Чехія не приймає українців, які вже отримували тимчасовий захист в іншій європейській країні. Можливості працевлаштування по біометричному паспорті у Чехії немає.

– Чехія – єдина європейська країна, яка не видає тимчасовий захист українцям, які після повномасштабного вторгнення понад два тижні перебували в інших країнах ЄС. Або громадянин України має підтвердити, що не отримував захист в іншій країні, а перебував як турист чи відвідував рідних, маючи активну біометрію, – зазначила Марія Кузенко.

Фактично працювати зараз в Чехії мають можливість українці, які мають тимчасовий захист в цій країні, та ті, хто вперше після повномасштабного вторгнення з України приїхали в ЄС і вперше отримують тимчасовий захист саме Чехії.

Литва

Статус тимчасового захисту можуть отримати громадяни України, які вперше приїхали до Литви у зв’язку з початком воєнних дій на території України (після 24 лютого 2022 року).

Важливим нюансом є те, що такий статус може отримати громадянин, який проживав на момент повномасштабного вторгнення в Україні, не має статусу тимчасового захисту, актуальної посвідки на проживання чи віз в інших країнах ЄС.

Але є альтернативний варіант – отримання посвідки на проживання у Литві з гуманітарних причин. Її може одержати українець, який не перебував на початок повномасштабної агресії на батьківщині, але не може повернутися додому.

Під час подавання документів громадянин України має вказати, чому не може повернутися на територію своєї держави. Важливо не мати дозволів на проживання, віз та статусу тимчасової охорони в інших країнах ЄС.

Наявність статусу тимчасового захисту або посвідки відкриває для громадян України вільний доступ до литовського ринку праці.

Нідерланди

Статус тимчасової охорони в Нідерландах можуть отримати громадяни України, які виїхали після 26 листопада 2021 року і не мали на 22 лютого 2022 року відкритих віз на посвідок на проживання. Також ті українці, які виїхали перед 27 листопада 2021 року і весь цей час легально проживали в Нідерландах, що можуть підтвердити документально.

Після отримання BSN (ідентифікаційний номер, як PESEL у Польщі) та голландського тимчасового захисту (наклейка у паспорт від IND – Служби імміграції й натуралізації Нідерландів) українці мають вільний доступ до ринку праці та можуть працевлаштуватися без додаткових дозволів.

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