Соглашение о сотрудничестве в области безопасности, подписанное Украиной с Великобританией 12 января, ознаменовало собой глубочайший сдвиг в подходе Запада к представлениям имперской России о ее якобы сферах влияния.

Этот документ постепенно переводит Украину в западное пространство безопасности, не требуя присутствия западных войск на украинской территории.

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

Сейчас смотрят

— Подписав соглашение о безопасности, Великобритания сделала шаг в сдерживании российских оккупантов. Когда другие последуют этому примеру, их совместные усилия окажут большое влияние на агрессивную войну России и на ее будущие наполеоновские амбиции, — обозначил он.

Литвиненко добавил, что теперь Соединенное Королевство может стать образцом для других европейских партнеров, позволит обеспечить безопасность не только нашей страны, но и всей Восточной Европы.

Напомним, по словам президента Макрона, Франция находится на финальной стадии доработки двухстороннего соглашения по гарантиям безопасности для Украины, после чего оно будет подписано обоими главами государств.

Источник : The Economist

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.