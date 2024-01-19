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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Соглашение Киева с Лондоном способно подорвать наполеоновские планы РФ — глава внешней разведки

Соглашение Киева с Лондоном способно подорвать наполеоновские планы РФ — глава внешней разведки
Фото: Офис президента

Соглашение о сотрудничестве в области безопасности, подписанное Украиной с Великобританией 12 января, ознаменовало собой глубочайший сдвиг в подходе Запада к представлениям имперской России о ее якобы сферах влияния.

Этот документ постепенно переводит Украину в западное пространство безопасности, не требуя присутствия западных войск на украинской территории.

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

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— Подписав соглашение о безопасности, Великобритания сделала шаг в сдерживании российских оккупантов. Когда другие последуют этому примеру, их совместные усилия окажут большое влияние на агрессивную войну России и на ее будущие наполеоновские амбиции, — обозначил он.

Литвиненко добавил, что теперь Соединенное Королевство может стать образцом для других европейских партнеров, позволит обеспечить безопасность не только нашей страны, но и всей Восточной Европы.

Напомним, по словам президента Макрона, Франция находится на финальной стадии доработки двухстороннего соглашения по гарантиям безопасности для Украины, после чего оно будет подписано обоими главами государств.

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Источник: The Economist
Безпека, Война в Украине, Александр Литвиненко, Украина-Великобритания
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