Угода Києва з Лондоном здатна підірвати наполеонівські плани РФ – голова зовнішньої розвідки
Угода про співробітництво в галузі безпеки, підписана Україною з Великою Британією 12 січня, ознаменувала найглибше зрушення у підході Заходу до уявлень імперської Росії про її нібито сфери впливу.
Цей документ поступово переводить Україну в західний безпековий простір, не вимагаючи присутності західних військ на українській території.
Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.
— Підписавши угоду про безпеку, Велика Британія зробила крок у стримуванні російських окупантів. Коли інші наслідуватимуть цей приклад, їхні спільні зусилля вплинуть на агресивну війну Росії і на її майбутні наполеонівські амбіції, — зазначив він.
Литвиненко додав, що тепер Сполучене Королівство може стати взірцем для інших європейських партнерів, що дозволить забезпечити безпеку не лише нашій країні, але й усійСхідній Європі.
Нагадаємо, за словами президента Макрона, Франція перебуває на фінальній стадії доопрацювання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки для України, після чого її буде підписано обома главами держав.