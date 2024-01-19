Угода Києва з Лондоном здатна підірвати наполеонівські плани РФ – голова зовнішньої розвідки

Угода про співробітництво в галузі безпеки, підписана Україною з Великою Британією 12 січня, ознаменувала найглибше зрушення у підході Заходу до уявлень імперської Росії про її нібито сфери впливу.

Цей документ поступово переводить Україну в західний безпековий простір, не вимагаючи присутності західних військ на українській території.

Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.

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— Підписавши угоду про безпеку, Велика Британія зробила крок у стримуванні російських окупантів. Коли інші наслідуватимуть цей приклад, їхні спільні зусилля вплинуть на агресивну війну Росії і на її майбутні наполеонівські амбіції, — зазначив він.

Литвиненко додав, що тепер Сполучене Королівство може стати взірцем для інших європейських партнерів, що дозволить забезпечити безпеку не лише нашій країні, але й усійСхідній Європі.

Нагадаємо, за словами президента Макрона, Франція перебуває на фінальній стадії доопрацювання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки для України, після чого її буде підписано обома главами держав.

Джерело : Economist

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