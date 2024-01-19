Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
Україна почала переговори з Німеччиною для повернення громадян додому
Терміново
Удар ракетами С-300 по Харкову: одна людина загинула, є важкопоранені
Ми рекомендуємо
Схема ухилення чоловіків від мобілізації через позбавлення жінок права на батьківство: що відомо
Терміново
Знищено ракету Х-59: у Дніпрі пролунав вибух
Світ
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Угода Києва з Лондоном здатна підірвати наполеонівські плани РФ – голова зовнішньої розвідки

Угода Києва з Лондоном здатна підірвати наполеонівські плани РФ – голова зовнішньої розвідки
Фото: Офіс президента

Угода про співробітництво в галузі безпеки, підписана Україною з Великою Британією 12 січня, ознаменувала найглибше зрушення у підході Заходу до уявлень імперської Росії про її нібито сфери впливу.

Цей документ поступово переводить Україну в західний безпековий простір, не вимагаючи присутності західних військ на українській території.

Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.

Зараз дивляться

— Підписавши угоду про безпеку, Велика Британія зробила крок у стримуванні російських окупантів. Коли інші наслідуватимуть цей приклад, їхні спільні зусилля вплинуть на агресивну війну Росії і на її майбутні наполеонівські амбіції, — зазначив він.

Литвиненко додав, що тепер Сполучене Королівство може стати взірцем для інших європейських партнерів, що дозволить забезпечити безпеку не лише нашій країні, але й усійСхідній Європі.

Нагадаємо, за словами президента Макрона, Франція перебуває на фінальній стадії доопрацювання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки для України, після чого її буде підписано обома главами держав.

Читайте також
Що передбачають гарантії безпеки Британії для України: оприлюднено документ
Угода Києва з Лондоном здатна підірвати наполеонівські плани РФ – голова зовнішньої розвідки

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Economist
Безпека, Війна в Україні, Олександр Литвиненко, Україна-Велика Британія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Війна може закінчитися на умовах Києва у 2024: аналітики назвали три умови
Війна в Україні
Війна може тривати ще два роки: у розвідці США спрогнозували, коли буде контрнаступ
Угода Києва з Лондоном здатна підірвати наполеонівські плани РФ – голова зовнішньої розвідки
Чи готує РФ новий наступ влітку і як США допоможуть Україні: Пономар про ситуацію на фронті
Угода Києва з Лондоном здатна підірвати наполеонівські плани РФ – голова зовнішньої розвідки
Жорін: Люди з судимістю не можуть потрапити в армію – це неправильно
Угода Києва з Лондоном здатна підірвати наполеонівські плани РФ – голова зовнішньої розвідки

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь