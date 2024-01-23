Спецслужбы Литвы назвали цель Путина в войне против Украины в 2024 году

Российская Федерация намерена не только захватить украинские территории, но и обеспечить все условия для затяжной конфронтации с Западом.

Об этом заявил глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис во время заседания Госсовета по обороне, инициированного президентом Гитанасом Науседой.

По его словам, Путин действительно стремится к так называемым денацификации и демилитаризации, что в результате предполагает захват Украины, но это не конечная цель.

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— Маловероятно, что в этом году российская агрессия, ее цели и стратегии изменятся, видимо, ситуация останется такой же, как в прошлом году. Конечно, мы не видим никаких предпосылок для замораживания конфликта или какого-либо желания со стороны Путина в этом направлении, — убежден представитель силовой структуры.

Яунишкис отметил, что Россия готовится к долгосрочной конфронтации с Западом и имеет целый набор инструментов для достижения своих враждебных целей.

Так, он указал, что Москва готова использовать информационные и кибернетические операции, ядерный шантаж, не исключаются инциденты на территориях стран НАТО.

Напомним, по словам литовского президента Гитанаса Науседы, Евросоюз должен играть более активную роль в помощи Украине.

Источник : Delfi

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