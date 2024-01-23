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Спецслужби Литви назвали мету Путіна у війні проти України у 2024 році

володимир путін
Фото: Getty Images

Російська Федерація має намір не лише захопити українські території, а й забезпечити всі умови для затяжної конфронтації із Заходом.

Про це заявив голова Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс під час засідання Держради з оборони, ініційованого президентом Гітанасом Науседою.

За його словами, Путін справді прагне так званих денацифікації та демілітаризації, що в результаті передбачає захоплення України, але це не кінцева мета.

Зараз дивляться

— Малоймовірно, що цього року російська агресія, її цілі та стратегії зміняться, мабуть, ситуація залишиться такою самою, як і минулого року. Звичайно, ми не бачимо жодних передумов для заморожування конфлікту чи якогось бажання з боку Путіна в цьому напрямку, — переконаний представник силової структури.

Яунішкіс зазначив, що Росія готується до довгострокової конфронтації із Заходом та має цілий набір інструментів для досягнення своїх ворожих цілей.

Так, він вказав, що Москва готова використовувати інформаційні та кібернетичні операції, ядерний шантаж, не виключаються й інциденти на територіях країн НАТО.

Нагадаємо, за словами литовського президента Гітанаса Науседи, Євросоюз має відігравати більш активну роль у допомозі Україні.

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Джерело: Delfi
Війна в Україні, Литва
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