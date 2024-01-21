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Анастасия Кожушко, редактор ленты

ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине — президент Литвы

ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине — президент Литвы
Фото: Getty Images

Евросоюз должен играть более активную роль в помощи Украине.

Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Науседа также отметил, что сейчас существует насущная необходимость в усилении военного потенциала Литвы и ЕС, как в плане закупок, так и в других формах сотрудничества.

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Дуда в свою очередь заявил, что не все страны-члены ЕС понимают угрозу, которую представляет РФ.

По словам литовского президента, пока “другим союзникам не хватает или политической воли, или возможностей предоставить необходимую военную технику” Украине — Европа должна взять на себя большую роль.

– Европа переживает очень значительные военные изменения, которые в первую очередь связаны с укреплением ее оборонной промышленности, – сказал он.

Науседа отметил, что хотя помощь Украине предоставляется быстрее, чем раньше, на достижение договоренностей о ней уходят месяцы.

– К сожалению, бывает, что между объявлением решения и его реализацией проходят месяцы или годы. Сегодня Украина не имеет такой роскоши, как месяцами ждать необходимое оборудование, – подчеркнул он.

В то же время президент Польши Дуда отметил, что не все страны-члены ЕС и их общества понимают угрозу, которую представляет Россия. Он также подчеркнул важность укрепления возможностей Европы.

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– Мы должны понимать, что не все демократии чувствуют российскую угрозу. Спросите себя: чувствуют ли португальское или испанское общество такую угрозу со стороны России? Конечно, что нет. Конечно, если бы мы были на их месте, за тысячу километров от врага, мы могли бы думать так же, – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что важнейшей целью сейчас является увеличение потенциала Европы.

Военная помощь для Украины

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, о поставках Украине около 50 управляемых авиабомб AASM Hammer ежемесячно, начиная с января, в течение года.

По его словам, эти снаряды средней дальности смогут адаптироваться к самолетам советского класса, таких как МиГ и Су, которые использует Украина.

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Анджей Дуда, Война в Украине, Зброя для України, Литва, Польша
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