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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вогнем охопило 3,6 тис. квадратів: у Росії палала меблева фабрика

Пожежа в Челябінській області РФ 24 січня 2024

24 січня в Челябінській області Росії вщент вигорів цех меблевої фабрики Регіна.

Кадрами ліквідації пожежі поділились у Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ.

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Деталі масштабної пожежі в Челябінській області РФ 24 січня

Про масштабну пожежу на меблевій фабриці, що за два кілометри від селища Батуринський, повідомили ще вночі.

Челябінська область РФ

Челябінська область на карті

Для приборкання вогню, що охопив 3,6 тис. кв. м, залучили понад 60 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Відкрите горіння ліквідовували до ранку.

Наразі там проливають та розбирають конструкції.

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Директорка меблевої фабрики Регіна Мухаметова заявила місцевим ЗМІ, що корпусний цех відновленню не підлягає, але підприємство працює у штатному режимі, тому що на інші цехи вогонь не перекинувся.

Джерело: МНС Росії

Фото: МНС Росії

Пожежа, Росія
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