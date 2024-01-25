РФ использует крушение Ил-76, чтобы посеять недовольство внутри Украины — ISW

Российская пропаганда обвиняет Украину в крушении военнотранспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью и хочет использовать эту аварию, чтобы посеять недовольство среди украинцев.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Также Россия хочет использовать этот инцидент для того, чтобы подорвать желание Запада продолжать оказывать военную помощь Украине.

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Например, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов призвал приостановить все обмены военнопленными на неопределенный срок. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил в крушении “внутриполитическую борьбу” в Украине. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал провести срочное заседание Совбеза ООН для рассмотрения крушения и обвинил Украину в терроризме.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что на борту самолета якобы были украинские военнопленные и опубликовала список их имен. Однако несколько российских и украинских источников отметили, что по крайней мере один из списка был обменян еще 3 января.

Аналитики ISW считают, что подобные обвинения со стороны России призваны посеять недовольство в Украине и вызвать недоверие к правительству — это все является продолжением информационной пропаганды России для ослабления Украины изнутри.

В ISW отмечают, что обмен военнопленными довольно чувствительный вопрос как в России, так и в Украине.

РФ также сделала необоснованные заявления о том, что Ил-76 был сбит якобы с помощью ракетных систем, предоставленных США или Германией. Аналитики считают, что так россияне пытаются отбить у западных партнеров желание помогать Украине, особенно поставлять системы ПВО.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными заявили, что Украина проводит расследование крушения самолета, и призвали не делать преждевременных выводов на основании неподтвержденных сообщений.

Главное управление военной разведки Украины (ГУР) заявило, что не располагает достоверной и полной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76.

В ГУР так же считают, что инцидент с Ил-76 — это могут быть спланированные и преднамеренные действия страны-агрессора с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства.

Все, что известно об авиакатастрофе – читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : ISW

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