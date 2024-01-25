РФ використовує катастрофу Іл-76, щоб посіяти невдоволення всередині України – ISW

Російська пропаганда звинувачує Україну в катастрофі військово-транспортного літака Іл-76 над Бєлгородською областю і хоче використати цю аварію, щоб посіяти невдоволення серед українців.

Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також Росія хоче використати цей інцидент для того, щоб підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову допомогу Україні.

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Наприклад, голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв звинуватив у катастрофі “внутрішньополітичну боротьбу” в Україні. А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров закликав провести термінове засідання Радбезу ООН для розгляду катастрофи і звинуватив Україну в тероризмі.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що на борту літака начебто були українські військовополонені й опублікувала список їхніх імен. Однак кілька російських і українських джерел зазначили, що принаймні одного зі списку обміняли ще 3 січня.

Аналітики ISW вважають, що подібні звинувачення з боку Росії покликані посіяти невдоволення в Україні та викликати недовіру до уряду – це все є продовженням інформаційної пропаганди Росії для ослаблення України зсередини.

У ISW наголошують, що обмін військовополоненими є доволі чутливим питанням як у Росії, так і в Україні.

РФ також зробила необґрунтовані заяви про те, що Іл-76 був збитий нібито за допомогою ракетних систем, наданих США або Німеччиною. Аналітики вважають, що так росіяни намагаються відбити у західних партнерів бажання допомагати Україні, особливо постачати системи ППО.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та Український координаційний штаб із поводження з військовополоненими заявили, що Україна проводить розслідування катастрофи літака, і закликали не робити передчасних висновків на підставі непідтверджених повідомлень.

Головне управління військової розвідки України (ГУР) заявило, що не має перевіреної та повної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76.

В ГУР так само вважають, що інцидент з Іл-76 – це можуть бути сплановані та навмисні дії країни-агресора з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави.

Усе, що відомо про авіакатастрофу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : ISW

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