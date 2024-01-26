Гендиректор МАГАТЭ посетит ЗАЭС в ближайшие 10 дней

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси должен посетить Запорожскую атомную электростанцию в ближайшие 10 дней.

О своих планах он сообщил журналистам после доклада о ситуации на ЗАЭС на заседании Совета Безопасности ООН.

– Я планирую вернуться в Запорожье. Буду там, а также в Киеве и Москве, в ближайшие 10 дней или около того, – сказал Рафаэль Гросси.

Сейчас смотрят

Что известно о планах Гросси на ЗАЭС

На ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ собирается прибыть с несколькими экспертами, чтобы провести уже 16-ю ротацию персонала на атомной электростанции.

Во время посещения ЗАЭС Рафаэль Гросси намерен также выяснить, как на станции решается проблема с водой после подрыва оккупантами Каховской дамбы.

Ведь, по данным Гросси, россияне, “чтобы получить воду, пробивают скважины по периметру станции”.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ хочет услышать от оккупантов об их попытках в будущем перезапустить один или несколько реакторов, поскольку “этот вопрос имеет глубокие последствия для ядерной безопасности”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 702-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ООН

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.