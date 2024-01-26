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Татьяна Забожко, редактор ленты

Гендиректор МАГАТЭ посетит ЗАЭС в ближайшие 10 дней

Рафаель Гроссі
Фото: УНИАН

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси должен посетить Запорожскую атомную электростанцию в ближайшие 10 дней.

О своих планах он сообщил журналистам после доклада о ситуации на ЗАЭС на заседании Совета Безопасности ООН.

– Я планирую вернуться в Запорожье. Буду там, а также в Киеве и Москве, в ближайшие 10 дней или около того, – сказал Рафаэль Гросси.

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Что известно о планах Гросси на ЗАЭС

На ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ собирается прибыть с несколькими экспертами, чтобы провести уже 16-ю ротацию персонала на атомной электростанции.

Во время посещения ЗАЭС Рафаэль Гросси намерен также выяснить, как на станции решается проблема с водой после подрыва оккупантами Каховской дамбы.

Ведь, по данным Гросси, россияне, “чтобы получить воду, пробивают скважины по периметру станции”.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ хочет услышать от оккупантов об их попытках в будущем перезапустить один или несколько реакторов, поскольку “этот вопрос имеет глубокие последствия для ядерной безопасности”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 702-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ООН

Война в Украине, Гроссі, ЗАЕС, Запорізька АЕС, Запорожская область, МАГАТЕ
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