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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Гендиректор МАГАТЕ відвідає ЗАЕС у найближчі 10 днів

Рафаель Гроссі
Фото: УНІАН

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі має відвідати Запорізьку атомну електростанцію в найближчі 10 днів.

Про свої плани він повідомив журналістам після доповіді щодо ситуації на ЗАЕС на засіданні Ради Безпеки ООН.

– Я планую повернутися до Запоріжжя. Буду там, а також у Києві та Москві, у найближчі 10 днів або близько того, – сказав Рафаель Гроссі.

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Що відомо про плани Гроссі на ЗАЕС

До ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ має намір прибути з кількома експертами, щоб провести вже 16-ту ротацію персоналу на атомній електростанції.

Під час відвідин ЗАЕС Рафаель Гроссі має намір також з’ясувати, як на станції вирішується проблема з водою після підриву окупантами Каховської греблі.

Адже, за даними Гроссі, наразі росіяни, “щоб отримати воду, пробивають свердловини по периметру станції”.

Крім того, гендиректор МАГАТЕ хоче почути від окупантів про їхні спроби в майбутньому перезапустити один або кілька реакторів, оскільки “це питання має глибокі наслідки для ядерної безпеки”.

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Джерело: ООН

Війна в Україні, Гроссі, ЗАЕС, Запорізька АЕС, Запорізька область, МАГАТЕ
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