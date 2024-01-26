Какой будет борьба Украины в 2024 году: глава МИД Литвы озвучил прогноз

Вероятнее всего 2024 год станет особенно важным для борьбы Украины в полномасштабной войне, начатой Российской Федерацией.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, стагнация или малейшая задержка поддержки Украины другими государствами может прямо повлиять на ход боевых действий.

Какой будет война в 2024 году

— Ни один эксперт не признает, а мы говорим в Литве, что 2024 год может быть и станет особенно важным для войны в Украине, — подчеркнул глава МИД.

По мнению министра иностранных дел Литвы, если подтвердятся предположения, что Украина может получить усиленную поддержку от Запада, тогда позиции официального Киева в войне усилятся. Однако могут возникнуть и значительно более сложные сценарии, отметил Ландсбергис.

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Источник: LRT

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