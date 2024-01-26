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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Якою буде боротьба України у 2024 році: очільник МЗС Литви озвучив прогноз

Якою буде боротьба України у 2024 році: очільник МЗС Литви озвучив прогноз
Фото: Генштаб ЗСУ

Найімовірніше 2024 рік стане особливо важливим для боротьби України у повномасштабній війні, розпочатій Російською Федерацією.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. За його словами, стагнація чи найменша затримка підтримки України іншими державами може прямо вплинути на перебіг бойових дій.

Якою буде війна у 2024 році

– Жоден експерт не визнає, а ми говоримо в Литві, що 2024 рік може бути та стане особливо важливим для війни в Україні, – наголосив очільник МЗС.

На думку міністра закордонних справ Литви, якщо підтвердяться припущення, що Україна може отримати посилену підтримку від Заходу, тоді позиції офіційного Києва у війні посиляться. Проте можуть виникнути і значно складніші сценарії, зазначив Ландсберґіс.

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Джерело: LRT

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Війна в Україні, Глави МЗС, Литва, Підтримка України, Україна-Росія
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