Киберудар по врагу: ГУР уничтожило всю базу компании, работавшую на промышленность РФ

Киберспециалисты Главного управления разведки уничтожили всю IT-инфраструктуру компании IPL Consulting, которая специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.

О мощном киберударе по врагу 27 января сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Что известно о кибератаке на IPL Consulting

Специалисты Главного управления разведки уничтожили всю IT-инфраструктуру IPL Consulting размером более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных, проникнув во внутреннюю сеть компании.

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Стоимость утраченного Россией цифрового массива данных подсчитывается.

– В условиях продолжающегося санкционного давления против РФ нанесенный врагу ущерб – крайне болезненный. Кроме того, пострадают десятки компаний, работающих на оборонку государства-агрессора, – отмечают в ГУР.

Что известно об IPL Consulting

IPL Consulting представляла себя как одно из самых современных российских предприятий.

Компания оказывала помощь во внедрении информационных систем учреждениям, занимающимся проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в том числе в интересах российского оборонно-промышленного комплекса.

Хакерские атаки в России

Напомним, что 9 января хакеры группировки Blackjack сломали серверы московского интернет-провайдера М9ком.

Тогда представители Blackjack отмечали, что провайдер М9ком стал разминкой перед более серьезной местью за атаку на Киевстар.

Через две недели, 20 и 21 января, пользователи начали жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки провайдера Акадо-телеком, который обеспечивает интернетом госструктуры России.

23 января в Главном управлении разведки подтвердили масштабный сбой в работе провайдера, который, в частности, оказывает услуги администрации президента РФ Владимира Путина, Федеральной службе безопасности, Федеральной службе охраны, органам местного самоуправления в Москве и других регионах, Сбербанку и другим объектам.

Источник: ГУР

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