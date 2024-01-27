Киберудар по врагу: ГУР уничтожило всю базу компании, работавшую на промышленность РФ
Киберспециалисты Главного управления разведки уничтожили всю IT-инфраструктуру компании IPL Consulting, которая специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.
О мощном киберударе по врагу 27 января сообщили в ГУР Минобороны Украины.
Что известно о кибератаке на IPL Consulting
Специалисты Главного управления разведки уничтожили всю IT-инфраструктуру IPL Consulting размером более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных, проникнув во внутреннюю сеть компании.
Стоимость утраченного Россией цифрового массива данных подсчитывается.
– В условиях продолжающегося санкционного давления против РФ нанесенный врагу ущерб – крайне болезненный. Кроме того, пострадают десятки компаний, работающих на оборонку государства-агрессора, – отмечают в ГУР.
Что известно об IPL Consulting
IPL Consulting представляла себя как одно из самых современных российских предприятий.
Компания оказывала помощь во внедрении информационных систем учреждениям, занимающимся проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в том числе в интересах российского оборонно-промышленного комплекса.
Хакерские атаки в России
Напомним, что 9 января хакеры группировки Blackjack сломали серверы московского интернет-провайдера М9ком.
Тогда представители Blackjack отмечали, что провайдер М9ком стал разминкой перед более серьезной местью за атаку на Киевстар.
Через две недели, 20 и 21 января, пользователи начали жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки провайдера Акадо-телеком, который обеспечивает интернетом госструктуры России.
23 января в Главном управлении разведки подтвердили масштабный сбой в работе провайдера, который, в частности, оказывает услуги администрации президента РФ Владимира Путина, Федеральной службе безопасности, Федеральной службе охраны, органам местного самоуправления в Москве и других регионах, Сбербанку и другим объектам.
Источник: ГУР