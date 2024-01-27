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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Кіберудар по ворогу: ГУР знищило всю базу компанії, яка працювала на промисловість РФ

Хакери
Фото: Depositphotos

Кіберфахівці Головного управління розвідки знищили всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Про потужний кіберудар по ворогу 27 січня повідомили в ГУР Міноборони України.

Що відомо про кібератаку на IPL Consulting

Фахівці Головного управління розвідки знищили всю її ІТ-інфраструктуру IPL Consulting розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних, проникнувши до внутрішньої мережі компанії.

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Вартість втраченого Росією цифрового масиву даних наразі підраховується.

– В умовах санкційного тиску проти РФ, що триває, завдані ворогові збитки – вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній, які працюють на оборонку держави-агресора, – зазначають у ГУР.

Що відомо про IPL Consulting

IPL Consulting презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств.

Компанія надавала допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

Хакерські атаки в Росії

Нагадаємо, що 9 січня хакери угруповання Blackjack зламали сервери московського інтернет-провайдера М9ком.

Тоді представники Blackjack зазначали, що провайдер М9ком став розминкою перед більш серйозною помстою за атаку на Київстар.

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За два тижні, 20 та 21 січня, користувачі почали скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки провайдера Акадо-телеком, який забезпечує інтернетом держструктури Росії.

23 січня у Головному управління розвідки підтвердили масштабний збій у роботі провайдера, який, зокрема, надає послуги адміністрації президента РФ Володимира Путіна, Федеральній службі безпеки, Федеральній службі охорони, органам місцевого самоврядування в Москві та інших регіонах, Сбербанку та іншим об’єктам.

Джерело: ГУР

Кібератака, Росія
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