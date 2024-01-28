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Из-под купола валит серый дым. В центре Москвы горит Театр сатиры

Из-под купола валит серый дым. В центре Москвы горит Театр сатиры

В центре столицы России Москве вспыхнул пожар — горит Театр сатиры.

Об этом сначала сообщили российские Telegram-каналы, а затем подтвердили в МЧС РФ.

Пропагандистское агентство ТАСС отмечает, что площадь пожара уже выросла до 350 квадратных метров.

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На видео можна наблюдать, как из-под купола валит серый дым. Горят деревянные конструкции кровли. Telegram 112 уточняет, что пожар начался во время ремонтных работ.

Из здания эвакуировали 50 человек, на месте работают 76 спасателей и 21 единица техники.

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Из-под купола валит серый дым. В центре Москвы горит Театр сатиры

Фото: 112

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Москва, Росія
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