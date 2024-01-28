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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

З-під купола валить сірий дим. У центрі Москви горить Театр сатири

З-під купола валить сірий дим. У центрі Москви горить Театр сатири

У центрі столиці Росії Москві спалахнула пожежа – горить Театр сатири.

Про це спершу повідомили російські Telegram-канали, а потім підтвердили у МНС РФ.

Пропагандистське агентство ТАСС зазначає, що площа пожежі уже зросла до 350 квадратних метрів.

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На відео можна побачити, як з-під купола валить сірий дим. Горять дерев’яні конструкції покрівлі. Telegram 112 уточнює, що пожежа розпочалася під час ремонтних робіт.

З будівлі евакуювали 50 людей, на місці працюють 76 рятувальників та 21 одиниця техніки.

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З-під купола валить сірий дим. У центрі Москви горить Театр сатири

Фото: 112

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Москва, Росія
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