Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
З-під купола валить сірий дим. У центрі Москви горить Театр сатири
У центрі столиці Росії Москві спалахнула пожежа – горить Театр сатири.
Про це спершу повідомили російські Telegram-канали, а потім підтвердили у МНС РФ.
Пропагандистське агентство ТАСС зазначає, що площа пожежі уже зросла до 350 квадратних метрів.
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На відео можна побачити, як з-під купола валить сірий дим. Горять дерев’яні конструкції покрівлі. Telegram 112 уточнює, що пожежа розпочалася під час ремонтних робіт.
З будівлі евакуювали 50 людей, на місці працюють 76 рятувальників та 21 одиниця техніки.
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Фото: 112
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