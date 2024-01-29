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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Грузии премьер Гарибашвили уходит в отставку — правительство может возглавить глава пророссийской партии

Іраклій Гарібашвілі

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в понедельник, 29 января, что уходит в отставку со своего поста. Он также подтвердил, что займет должность председателя партии Грузинская мечта.

Его заявление размещено на официальном сайте политика.

— Я хочу проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра, — заявил Гарибашвили.

По его словам, на политсовете обсуждалась возможность, чтобы он оставался в должности до лета, но он решил принять это решение сейчас. Он сказал, что важно, чтобы следующий премьер вовремя представил свою команду и сформировал правительство.

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Премьерское кресло вместо Гарибашвили может занять глава правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе.

По данным ряда грузинских СМИ, кроме премьер-министра планируют сменить руководителей Минобороны, МИД, Минюста и здравоохранения.

Что известно о Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили дважды возглавлял правительство Грузии — сначала в период 2013-2015 годов, а затем с декабря 2021 года.

Грузинская оппозиция во главе с Михеилом Саакашвили критиковала Гарибашвили, обвиняя в пророссийских взглядах и политике.

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Правящая партия Грузинская мечта крайне осторожно осудила полномасштабное российское вторжение в Украину. Но по вопросу санкций, то Тбилиси отказался их применять в отношении Москвы.

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Сам Гарибашвили не раз высказывался пророссийскими нарративами в отношении Украины. Так политик говорил, что якобы “Россия напала на Украину из-за ее стремления к членству в НАТО”, а в феврале 2022 года заявлял, что “Украина не могла избежать войны”. Также звучали заявления, что “санкции не работают” и о том, что “Запад замерзнет” без российского газа.

При этом правительство приписывает себе в заслуги то, что Евросоюз, несмотря на предостережения, все же предоставил Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС.

Фото: сайт Ираклия Гарибашвили

Грузия, політика
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