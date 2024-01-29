Прем’єр Грузії Гарібашвілі йде у відставку – уряд може очолити голова проросійської партії

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив у понеділок, 29 січня, що йде у відставку зі своєї посади. Він також підтвердив, що обійме посаду голови партії Грузинська мрія.

Його заява розміщена на офіційному сайті політика.

— Я хочу поінформувати громадськість про рішення, яке ми обговорили з командою. Сьогодні я залишаю посаду прем’єр-міністра, – заявив Гарібашвілі.

За його словами, на політраді обговорювалася можливість, щоб він залишався на посаді до літа, але він вирішив ухвалити це рішення зараз. Він сказав, що важливо, щоб наступний прем’єр вчасно представив свою команду та сформував уряд.

Зараз дивляться

Прем’єрське крісло замість Гарібашвілі може зайняти голова правлячої партії Грузинська мрія Іраклій Кобахідзе.

За даними низки грузинських ЗМІ, окрім прем’єр-міністра, планують змінити очільників Міноборони, МЗС, Мін’юсту та Міністерства охорони здоров’я.

Що відомо про Гарібашвілі

Іраклій Гарібашвілі двічі очолював уряд Грузії – спершу в період 2013-2015 років, а потім із грудня 2021 року.

Грузинська опозиція на чолі з Міхеілом Саакашвілі критикувала Гарібашвілі, звинувачуючи в проросійських поглядах та політиці.

Правляча партія Грузинська мрія вкрай обережно засудила повномасштабне російське вторгнення в Україну. А санкції Тбілісі відмовилось застосовувати щодо Москви.

Сам Гарібашвілі не раз висловлювався проросійськими наративами щодо України. Так, політик казав, що нібито “Росія напала на Україну через її прагнення до членства в НАТО”, а у лютому 2022 року заявляв, що “Україна не могла уникнути війни”. Також лунали заяви, що “санкції не працюють”, а “Захід замерзне” без російського газу.

Водночас уряд приписує собі як заслугу те, що Євросоюз, попри застереження, все ж надав Грузії статус країни-кандидата в члени ЄС.

Фото: сайт Іраклія Гарібашвілі

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