Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов призвал Канаду передать Украине ракеты CRV7.

Ракеты CRV7 — особенности

CRV7 — это неуправляемые авиационные ракеты калибром 70-мм, предназначенные для атак по наземным целям. По словам Буданова, CRV7 могут использоваться как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для ударов по российским танкам и артиллерии.

Сейчас смотрят

В Канаде сейчас продолжаются дискуссии о возможном обезвреживании более 80 тыс. ракет CRV7. Однако руководитель ГУР Минобороны обратил внимание, что это оружие было бы полезным в защите Украины от атак террористической России.

В то же время передача ракет CRV7 Украине помогла бы сэкономить средства канадских налогоплательщиков, которые планируют потратить на утилизацию вооружения. Кирилл Буданов выразил надежду, что это будет взаимовыгодно для обеих стран.

Более 83 тыс. наземных ударных ракет CRV7 хранятся на складе боеприпасов Вооруженных сил Канады в Дандурне, расположенном к югу от города Саскатун.

По словам руководителя ГУР, Украина обсуждала этот вопрос с представителями правительства Канады, но все еще ожидает решения.

Канадские официальные лица заявили, что рассматривают запрос, но предупредили, что CRV7 уже хранят десятилетия, поэтому указанные ракеты являются опасными для использования и транспортировки.

Однако около 8 тыс. ракет CRV7 все еще имеют боеголовки в хорошем состоянии и могут быть отправлены Украине в кратчайшие сроки. Факты ICTV собрали все характеристики ракет CRV7, которые Канада может передать Украине.

Источник : Минобороны

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.