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Юлия Захарченко, редактор ленты

Буданов призвал Канаду передать Украине ракеты CRV7, которые хотят утилизировать

Кирило Буданов
Фото: Минобороны

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов призвал Канаду передать Украине ракеты CRV7.

Ракеты CRV7 — особенности

CRV7 — это неуправляемые авиационные ракеты калибром 70-мм, предназначенные для атак по наземным целям. По словам Буданова, CRV7 могут использоваться как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для ударов по российским танкам и артиллерии.

Ракети CRV7

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В Канаде сейчас продолжаются дискуссии о возможном обезвреживании более 80 тыс. ракет CRV7. Однако руководитель ГУР Минобороны обратил внимание, что это оружие было бы полезным в защите Украины от атак террористической России.

В то же время передача ракет CRV7 Украине помогла бы сэкономить средства канадских налогоплательщиков, которые планируют потратить на утилизацию вооружения. Кирилл Буданов выразил надежду, что это будет взаимовыгодно для обеих стран.

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Более 83 тыс. наземных ударных ракет CRV7 хранятся на складе боеприпасов Вооруженных сил Канады в Дандурне, расположенном к югу от города Саскатун.

По словам руководителя ГУР, Украина обсуждала этот вопрос с представителями правительства Канады, но все еще ожидает решения.

Канадские официальные лица заявили, что рассматривают запрос, но предупредили, что CRV7 уже хранят десятилетия, поэтому указанные ракеты являются опасными для использования и транспортировки.

Однако около 8 тыс. ракет CRV7 все еще имеют боеголовки в хорошем состоянии и могут быть отправлены Украине в кратчайшие сроки. Факты ICTV собрали все характеристики ракет CRV7, которые Канада может передать Украине.

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Источник: Минобороны
Война в Украине, Канада, Кирилл Буданов, Міноборони України, Ракета, ракетний удар, Разведка, Україна-Канада
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