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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Буданов закликав Канаду передати Україні ракети CRV7, які хочуть утилізувати

Кирило Буданов
Фото: Міноборони

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов закликав Канаду передати Україні ракети CRV7.

Ракети CRV7 – особливості

CRV7 – це некеровані авіаційні ракети калібром 70-мм, призначені для атак по наземних цілях. За словами Буданова, CRV7 можуть використовуватися як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ударів по російських танках та артилерії.

Ракети CRV7

Зараз дивляться

У Канаді зараз тривають дискусії про можливе знешкодження понад 80 тис. ракет CRV7. Проте керівник ГУР Міноборони звернув увагу, що ця зброя була б корисною у захисті України від атак терористичної Росії.

Водночас передання ракет CRV7 Україні допомогло б заощадити кошти канадських платників податків, які планують витратити на утилізацію озброєння. Кирило Буданов висловив сподівання, що це буде взаємовигідно для обох країн.

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ракети CRV7, cf18 hornet

Понад 83 тис. наземних ударних ракет CRV7 зберігаються на складі боєприпасів Збройних сил Канади у Дандурні, розташованому на південь від міста Саскатун.

За словами керівника ГУР, Україна обговорювала це питання з представниками уряду Канади, але все ще очікує на рішення.

Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що CRV7 вже зберігають десятиліття, тому зазначені ракети є небезпечними для використання та транспортування.

Проте близько 8 тис. ракет CRV7 все ще мають боєголовки в хорошому стані та можуть бути надіслані Україні в найкоротші терміни. Факти ICTV зібрали всі характеристики ракет CRV7, які Канада може передати Україні.

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парламент Канади

Джерело: Міноборони
Війна в Україні, Канада, Кирило Буданов, Міноборони України, Ракета, ракетний удар, Розвідка, Україна-Канада
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