Буданов закликав Канаду передати Україні ракети CRV7, які хочуть утилізувати

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов закликав Канаду передати Україні ракети CRV7.

Ракети CRV7 – особливості

CRV7 – це некеровані авіаційні ракети калібром 70-мм, призначені для атак по наземних цілях. За словами Буданова, CRV7 можуть використовуватися як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ударів по російських танках та артилерії.

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У Канаді зараз тривають дискусії про можливе знешкодження понад 80 тис. ракет CRV7. Проте керівник ГУР Міноборони звернув увагу, що ця зброя була б корисною у захисті України від атак терористичної Росії.

Водночас передання ракет CRV7 Україні допомогло б заощадити кошти канадських платників податків, які планують витратити на утилізацію озброєння. Кирило Буданов висловив сподівання, що це буде взаємовигідно для обох країн.

Понад 83 тис. наземних ударних ракет CRV7 зберігаються на складі боєприпасів Збройних сил Канади у Дандурні, розташованому на південь від міста Саскатун.

За словами керівника ГУР, Україна обговорювала це питання з представниками уряду Канади, але все ще очікує на рішення.

Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що CRV7 вже зберігають десятиліття, тому зазначені ракети є небезпечними для використання та транспортування.

Проте близько 8 тис. ракет CRV7 все ще мають боєголовки в хорошому стані та можуть бути надіслані Україні в найкоротші терміни. Факти ICTV зібрали всі характеристики ракет CRV7, які Канада може передати Україні.

Джерело : Міноборони

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