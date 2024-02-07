Способны пробить до одного метра бетона: характеристики и назначение канадских ракет CRV7

Канада может передать Украине часть ракет CRV7, которые собирались утилизировать. Такое требование к либеральному правительству выдвинули федеральные консерваторы. Известно, что около 8 тыс. ракет CRV7 все еще имеют боеголовки в хорошем состоянии и могут быть отправлены нашему государству немедленно.

Что известно о ракетах CRV7, которые могут доставить в Украину — читайте в материале Фактов ICTV.

Характеристики ракеты CRV7

CRV7 — это 2,75-дюймовая (70 мм) ударная ракета. Она была представлена еще в начале 1970-х годов как модернизированная версия стандартных американских 2,75-дюймовых ракет воздух-земля.

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Как отмечает Defense Express, CRV7 является не совсем ракетой, а скорее неуправляемым реактивным снарядом калибра 70 мм, который создан на основе американской Hydra 70.

— Канада разработала свои боевые части под CRV7. WDU-50001/B бронебойно-фугасно-зажигательную, которая предназначена для поражения защищенных объектов типа укрытий для самолетов и может пробить до 4 м земли или метр бетона, — пишет издание.

CRV7 имеет мощный двигатель, который не содержит никаких подвижных компонентов и требует минимального обслуживания в течение длительного времени.

— CRV7 имеют реактивный двигатель. Это неуправляемые реактивные снаряды. Они еще имеют очень высокую степень рассеиваемости, — говорит военный эксперт Олег Жданов.

Кроме того, преимуществом этих ракет является достаточно большая дальность полета и точность по сравнению с оригинальной Hydra 70. Однако она все равно является невысокой — ракета покрывает расстояние всего лишь до 5 км.

— Эффективная дальность применения обычно до 5-7 км, — добавляет эксперт.

Скорость ракеты вдвое выше звука, что делает CRV7 одной из самых быстрых ракет класса воздух-земля на данный момент.

— Эти ракеты сверхзвуковые, но за счет малой дистанции, такой параметр как скорость даже не указывается в общих характеристиках. Это уже расширенные тактико-технические характеристики. Эта ракета прямого действия — куда вижу, туда и стреляю, не вижу — не стреляю. Это мы вынуждены применять их “не вижу, но стреляю”, потому что наши вертолеты не могут приблизиться к переднему краю, потому что их посбивают, — отметил Жданов.

Не смотря на небольшой вес CRV7, который равен всего лишь примерно 6,6 кг, ее корпус имеет достаточно прочную структуру. Он изготовлен из инновационной смеси стекловолокна и эпоксидной смолы.

Кроме того, CRV7 способна адаптироваться под цель.

Назначение ракет CRV7

Ракеты CRV7 предназначены для ударов по наземным целям. CRV7 обладает достаточной кинетической энергией для пробивания стандартных самолетных ангаров Организации Варшавского договора.

Также есть специализированная канадская боевая часть WDU-5002/B FAT для поражения танков с вольфрамо-стальными “дротиками”. А еще крайне специфическая WDU-500X/B с 80 вольфрамовыми флешетами для поражения живой силы и легкобронированной техники.

СRV7, по словам начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова, могут использоваться как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для ударов по российским танкам и артиллерии.

В частности, CRV7 могут применяться в самопальных наземных установках.

— Это касается самопальных наземных установок. Кстати, у нас даже были такие прототипы, когда мы эту кассету для неуправляемых ракетных снарядов снимали с вертолета или со штурмовика и ставили на ту же самую МТ-ЛБ. Более того, я даже видел, как их на пикап устанавливали.

Там принцип такой же, как у системы Град — есть батарейка в руках или динамо-машинка, подключай, крути рукоятку — и они будут сходить одна за другой. Там электрозапалы применяются. Если поставить эту кассету на пикап, то будет такая же установка, о которой говорил Буданов. Но дело в том, что опять же — точность стрельбы на глаз, — объясняет военный эксперт.

В какие самолеты можно интегрировать ракеты CRV7

Есть возможность интегрировать ракеты CRV7 в вертолеты огневой поддержки, Ми-24 и Ми-28, и вертолеты штурмовой авиации, в частности Су-25. Также эти кассеты могут устанавливаться на Ми-8МТ. Отчего тот станет транспортно-боевым.

Кроме того, CRV7 можно встроить в такие штурмовики, как AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk. Правда, их еще нет на вооружении Украины, однако, по словам командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, они нужны нам во время наступления.

Интеграция же CRV7 в многофункциональные вертолеты Sea King, поставку которых Киеву согласовала Германия, не является целесообразной.

— Sea King являются тяжелыми транспортными вертолетами. Они неповоротливые, как летающая корова. Самолет очень много берет на борт, но он не маневренный. То есть интегрирование CRV7 на Sea King нецелесообразно, — отметил Олег Жданов.

Смогут ли ракеты CRV7 помочь в войне

Поскольку CRV7 являются неуправляемыми ракетными снарядами, то их нужно рассматривать как обычные боеприпасы.

— Это настолько мелкое вооружение, что оно используется как расходный материал, как боеприпасы. Дело в том, что применение этих снарядов на сегодня очень сомнительно. Штурмовую авиацию мы не применяем вообще, потому что ее просто сбивает российская ПВО, поэтому она даже не может выполнить свои задачи, — отмечает Олег Жданов.

Таким образом, единственная сфера применения этих боеприпасов — это вертолеты огневой поддержки, в частности во время косвенного наведения, а не как это предусмотрено.

— Предусмотрено, чтобы вертолет заходил над позициями врага и вплотную расстреливал позиции противника. Сейчас наши вертолеты применяют такой метод, как кабрирование — когда они не долетают до линии фронта, а останавливаются в воздухе, задирают нос и атакуют в приблизительном направлении. Поэтому шансы накрыть позиции врага достаточно малы, — говорит военный эксперт.

В частности, CRV7 могут быть полезными как поддержка нашей пехоты на позициях.

— Но вероятность попадания CRV7 очень низкая. А вот их применение стоит безумных средств, потому что нужно снарядить вертолет, надо его заправить, надо подготовить экипаж и надо, чтобы он вылетел и его не сбили, — добавляет Жданов.

Напомним, 3 февраля в Канаде федеральные консерваторы выдвинули требование к либеральному правительству передать Украине десятки тысяч избыточных ракет CRV7 класса воздух-земля, которые планируют утилизировать

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