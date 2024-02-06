Дипломатам из РФ хотят закрыть Шенген: Politico о деталях 13-го пакета санкций ЕС

В издании Politico узнали, что в 13-й пакет санкций ЕС против РФ могут включить запрет на передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне.

По словам одного из евродипломатов, идея заключается в том, чтобы ограничить поездки дипломатов из РФ европейской страной, где они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной.

На этом предложении давно настаивала Чехия. В частности, в прошлом году правительство страны предлагало выдавать российским дипломатам специальные визы и виды на жительство, которые ограничивают свободу передвижения.

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В то же время реализовать это практически будет непросто, поскольку большинство поездок внутри Шенгенской зоны часто не контролируется.

Что еще могут включить в новый пакет санкций ЕС

На днях Радио Свобода со ссылкой на источники сообщило, что Европейская служба по внешним делам будет предлагать только индивидуальные санкции в 13-м пакете ограничений, поскольку мало времени.

По словам еврочиновника, Еврокомиссия имеет 245 предложений для санкций против новых лиц, среди них — 160 компаний и людей, причастных к производству дронов, боеприпасов и других товаров военного назначения.

В частности, 18 предложений касались поставок вооружения в КНДР, 10 — компаний и физических лиц из Беларуси. Среди известных имен — адмирал Черноморского флота РФ и губернатор Тульской области.

Источник : Politico

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