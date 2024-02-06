Укр Рус
Укр Рус
Популярные
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Конфликт в Днепре: полицейские отказываются идти в штурмовую бригаду, в Нацполиции отреагировали
Срочно
Обстрел Золочева 6 февраля: погиб двухмесячный младенец, его мать – в больнице
Мы рекомендуем
Электронный кабинет призывника: юрист рассказала, когда и как они могут заработать
Alyona Alyona & Jerry Heil едут на Евровидение-2024 от Украины
Мир
Нуждается в проверке
Валентина Летяк, редактор ленты

Дипломатам из РФ хотят закрыть Шенген: Politico о деталях 13-го пакета санкций ЕС

паспорт РФ
Фото: УНИАН

В издании Politico узнали, что в 13-й пакет санкций ЕС против РФ могут включить запрет на передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне.

По словам одного из евродипломатов, идея заключается в том, чтобы ограничить поездки дипломатов из РФ европейской страной, где они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной.

На этом предложении давно настаивала Чехия. В частности, в прошлом году правительство страны предлагало выдавать российским дипломатам специальные визы и виды на жительство, которые ограничивают свободу передвижения.

Сейчас смотрят

В то же время реализовать это практически будет непросто, поскольку большинство поездок внутри Шенгенской зоны часто не контролируется.

Что еще могут включить в новый пакет санкций ЕС

На днях Радио Свобода со ссылкой на источники сообщило, что Европейская служба по внешним делам будет предлагать только индивидуальные санкции в 13-м пакете ограничений, поскольку мало времени.

По словам еврочиновника, Еврокомиссия имеет 245 предложений для санкций против новых лиц, среди них — 160 компаний и людей, причастных к производству дронов, боеприпасов и других товаров военного назначения.

В частности, 18 предложений касались поставок вооружения в КНДР, 10 — компаний и физических лиц из Беларуси. Среди известных имен — адмирал Черноморского флота РФ и губернатор Тульской области.

Читайте также
Работаем с партнерами над новыми санкциями и конфискацией активов РФ – Зеленский
Дипломатам из РФ хотят закрыть Шенген: Politico о деталях 13-го пакета санкций ЕС

Источник: Politico
Война в Украине, Росія-ЄС, Санкції проти Росії, Шенген
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Силы беспилотных систем: Мусиенко объяснил, как это поможет ВСУ на поле боя
Дипломатам из РФ хотят закрыть Шенген: Politico о деталях 13-го пакета санкций ЕС
Мобилизация аспирантов и студентов 2024: изменения нового законопроекта 10449
студент
Лубинец сделал заявление по законопроекту о мобилизации №10449 после срочного совещания с Умеровым
Дипломатам из РФ хотят закрыть Шенген: Politico о деталях 13-го пакета санкций ЕС
Leopard, ПВО Skynex и снаряды: что передаст Rheinmetall в течение двух лет ВСУ
ЗСУ, танк Leopard 1, навчання
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь