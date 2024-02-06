Дипломатам з РФ хочуть закрити Шенген: Politico про деталі 13-го пакета санкцій ЄС

У виданні Politico дізналися, що до 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ можуть включити заборону на пересування російських дипломатів Шенгенською зоною.

За словами одного з євродипломатів, ідея полягає в тому, щоб обмежити поїздки дипломатів з РФ європейською країною, де вони акредитовані, а не всією Шенгенською зоною.

На цій пропозиції давно наполягала Чехія. Зокрема, минулого року уряд країни пропонував видавати російським дипломатам спеціальні візи та посвідки на проживання, які обмежують свободу пересування.

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Водночас реалізувати це практично буде непросто, оскільки більшість поїздок всередині Шенгенської зони часто не контролюється.

Що ще можуть включити до нового пакета санкцій ЄС

Днями Радіо Свобода з посиланням на джерела повідомило, що Європейська служба із зовнішніх справ пропонуватиме лише індивідуальні санкції у 13-му пакеті обмежень, оскільки обмаль часу.

За словами європосадовця, Єврокомісія має 245 пропозицій для санкцій проти нових осіб, серед них – 160 компаній і людей, причетних до виробництва дронів, боєприпасів та інших товарів військового призначення.

Зокрема, 18 пропозицій стосувалися постачання озброєння до КНДР, 10 – компаній і фізичних осіб з Білорусі. Серед відомих імен – адмірал Чорноморського флоту РФ та губернатор Тульської області.

Джерело : Politico

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