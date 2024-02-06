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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Дипломатам з РФ хочуть закрити Шенген: Politico про деталі 13-го пакета санкцій ЄС

паспорт РФ
Фото: УНІАН

У виданні Politico дізналися, що до 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ можуть включити заборону на пересування російських дипломатів Шенгенською зоною.

За словами одного з євродипломатів, ідея полягає в тому, щоб обмежити поїздки дипломатів з РФ європейською країною, де вони акредитовані, а не всією Шенгенською зоною.

На цій пропозиції давно наполягала Чехія. Зокрема, минулого року уряд країни пропонував видавати російським дипломатам спеціальні візи та посвідки на проживання, які обмежують свободу пересування.

Зараз дивляться

Водночас реалізувати це практично буде непросто, оскільки більшість поїздок всередині Шенгенської зони часто не контролюється.

Що ще можуть включити до нового пакета санкцій ЄС

Днями Радіо Свобода з посиланням на джерела повідомило, що Європейська служба із зовнішніх справ пропонуватиме лише індивідуальні санкції у 13-му пакеті обмежень, оскільки обмаль часу.

За словами європосадовця, Єврокомісія має 245 пропозицій для санкцій проти нових осіб, серед них – 160 компаній і людей, причетних до виробництва дронів, боєприпасів та інших товарів військового призначення.

Зокрема, 18 пропозицій стосувалися постачання озброєння до КНДР, 10 – компаній і фізичних осіб з Білорусі. Серед відомих імен – адмірал Чорноморського флоту РФ та губернатор Тульської області.

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Дипломатам з РФ хочуть закрити Шенген: Politico про деталі 13-го пакета санкцій ЄС

Джерело: Politico
Війна в Україні, Росія-ЄС, Санкції проти Росії, Шенген
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