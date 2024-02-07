YouTube заблокировал десятки региональных телеканалов РФ

Видеохостинг YouTube заблокировал несколько десятков телеканалов всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

Об этом сообщает российское издание Медиазона со ссылкой на сайты ресурсов.

Заблокированы, в частности, местные телеканалы Ростова-на-Дону, Мурманска, Пскова, Вологды, Иваново и других городов. При попытке открыть каналы высвечивается сообщение, что страница недоступна.

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По данным пропагандистского издания RT, YouTube заблокировал не менее 40 региональных телеканалов ВГТРК.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину YouTube заблокировал аккаунты многих российских телеканалов и ведомств, распространявших пропаганду и фейки. В частности, недоступными стали страницы Россия 24, RT, Первый канал, РИА Новости и другие.

Источник : Медиазона

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