YouTube заблокировал десятки региональных телеканалов РФ
Видеохостинг YouTube заблокировал несколько десятков телеканалов всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
Об этом сообщает российское издание Медиазона со ссылкой на сайты ресурсов.
Заблокированы, в частности, местные телеканалы Ростова-на-Дону, Мурманска, Пскова, Вологды, Иваново и других городов. При попытке открыть каналы высвечивается сообщение, что страница недоступна.
По данным пропагандистского издания RT, YouTube заблокировал не менее 40 региональных телеканалов ВГТРК.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину YouTube заблокировал аккаунты многих российских телеканалов и ведомств, распространявших пропаганду и фейки. В частности, недоступными стали страницы Россия 24, RT, Первый канал, РИА Новости и другие.