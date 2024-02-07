YouTube заблокував десятки регіональних телеканалів РФ

Відеохостинг YouTube заблокував кілька десятків телеканалів всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК).

Про це повідомляє російське видання Медіазона з посиланням на сайти ресурсів.

Заблоковані, зокрема, місцеві телеканали Ростова-на-Дону, Мурманська, Пскова, Вологди, Іваново та інших міст. Під час спроби відкрити канали висвічується повідомлення, що сторінка не доступна.

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За даними пропагандистського видання RT, YouTube заблокував не менше 40 регіональних телеканалів ВДТРК.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну YouTube заблокував акаунти багатьох російських телеканалів і відомств, що поширювали пропаганду та фейки. Зокрема, недоступними стали сторінки Россия 24, RT, Первый канал, РИА Новости та інші.

Джерело : Медіазона

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