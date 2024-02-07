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YouTube заблокував десятки регіональних телеканалів РФ

YouTube
Фото: Depositphotos

Відеохостинг YouTube заблокував кілька десятків телеканалів всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК).

Про це повідомляє російське видання Медіазона з посиланням на сайти ресурсів.

Заблоковані, зокрема, місцеві телеканали Ростова-на-Дону, Мурманська, Пскова, Вологди, Іваново та інших міст. Під час спроби відкрити канали висвічується повідомлення, що сторінка не доступна.

Зараз дивляться

За даними пропагандистського видання RT, YouTube заблокував не менше 40 регіональних телеканалів ВДТРК.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну YouTube заблокував акаунти багатьох російських телеканалів і відомств, що поширювали пропаганду та фейки. Зокрема, недоступними стали сторінки Россия 24, RT, Первый канал, РИА Новости та інші.

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Джерело: Медіазона
YouTube, Росія
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