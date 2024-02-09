Лидер КНДР заявил, что имеет “законное право” уничтожить Южную Корею

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что имеет якобы “законное право” уничтожить Южную Корею и добавил, что Пхеньян не будет вести никаких переговоров с Сеулом.

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на сообщение Центрального телеграфного агентства KCNA.

Ким с дочерью посетил Министерство обороны КНДР по случаю празднования годовщины основания армии, где заявил, что “марионетки” Южной Кореи отвергли усилия Пхеньяна по сотрудничеству и якобы стремятся поглотить своего соседа.

Сейчас смотрят

Поэтому, по словам лидера КНДР, правильно было бы назвать Южную Корею “главным врагом” и, ввиду этой “законности”, она может быть атакована и уничтожена в любое время.

В своей речи он призвал служащих быть готовыми к войне, поддерживать армию в полном боевом тонусе и наращивать военный потенциал, чтобы получить преимущество в случае войны с Сеулом.

Хотя северокорейский режим действует по прихотям Кима, законы служат формальной основой для деятельности государства. Днем ранее KCNA сообщало, что парламент КНДР отменил законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей.

С начала года режим Кима усилил давление на Южную Корею, включая испытания крылатых ракет, угрожающие высказывания в адрес Сеула и снос памятника в Пхеньяне, который символизировал надежды на объединение.

Правительство президента Южной Кореи Юн Сок Ела считает, что КНДР будет пытаться повысить свой авторитет в преддверии апрельских выборов в парламент. Консервативная Партия народной власти Юна поддерживает военное сотрудничество с США и жесткую позицию в отношении Пхеньяна, тогда как оппозиционная Демократическая, наоборот, выступает за сближение с Северной Кореей.

Источник : Bloomberg

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.