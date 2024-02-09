Лідер КНДР заявив, що має “законне право” знищити Південну Корею

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що має нібито “законне право” знищити Південну Корею та додав, що Пхеньян не вестиме переговорів із Сеулом.

Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на повідомлення Центрального телеграфного агентства KCNA.

Кім із донькою відвідав Міністерство оборони КНДР з нагоди святкування річниці заснування армії, де заявив, що “маріонетки” Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці і нібито прагнуть поглинути свого сусіда.

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Тому, за словами лідера КНДР, правильно було б назвати Південну Корею “головним ворогом” і, зважаючи на цю “законність”, вона може бути атакована і знищена в будь-який час.

У своїй промові він закликав службовців бути готовими до війни, підтримувати армію в повному бойовому тонусі та нарощувати військовий потенціал, щоб отримати перевагу в разі війни із Сеулом.

Хоча північнокорейський режим діє за примхами Кіма, закони слугують формальним підґрунтям для діяльності держави. Днем раніше KCNA повідомляло, що парламент КНДР скасував закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю.

Від початку року режим Кіма посилив тиск на Південну Корею, включно з випробуванням крилатих ракет, погрозливими висловлюваннями на адресу Сеула і знесенням пам’ятника в Пхеньяні, який символізував надії на об’єднання.

Уряд президента Південної Кореї Юн Сок Йола вважає, що КНДР намагатиметься підвищити свій авторитет напередодні квітневих виборів до парламенту. Консервативна Партія народної влади Юна підтримує військову співпрацю зі США і жорстку позицію щодо Пхеньяна, водночас опозиційна Демократична, навпаки, виступає за зближення з Північною Кореєю.

Джерело : Bloomberg

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