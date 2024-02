Экс-президент Монголии напомнил Путину о Москве в составе Монгольской империи

Бывший президент и премьер-министр Монголии Цахиагийн Элбегдорж высмеял исторические фантазии из пространной речи президента России Владимира Путина, которые тот озвучил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Соответствующее сообщение бывший лидер Монголии сделал в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

Цахиагийн Элбегдорж обнародовал и прикрепил к нему карту Монгольской империи, на которой отдельно указана небольшая территория, которую занимало Московское княжество в 1471 году.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation???? pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK

— Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) February 11, 2024