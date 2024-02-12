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Экс-президент Монголии напомнил Путину о Москве в составе Монгольской империи

володимир путін
Фото: Getty Images

Бывший президент и премьер-министр Монголии Цахиагийн Элбегдорж высмеял исторические фантазии из пространной речи президента России Владимира Путина, которые тот озвучил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Соответствующее сообщение бывший лидер Монголии сделал в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

Цахиагийн Элбегдорж обнародовал и прикрепил к нему карту Монгольской империи, на которой отдельно указана небольшая территория, которую занимало Московское княжество в 1471 году.

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— После лекции Путина. Я нашел историческую карту Монголии. Не волнуйтесь. Мы мирная и свободная нация, — написал он.

Примечательно, что Элбегдорж еще при Советском Союзе учился во Львовском военно-политическом училище, а после полномасштабного вторжения России — выступил с поддержкой Украины.

Интервью Путина

Американский прореспубликанский журналист Такер Карлсон, который неоднократно делал антиукраинские заявления, в начале февраля приехал в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина.

В интервью глава Кремля в очередной раз начал рассказывать об исторических мифах о преемственности государственности России со времен Киевской Руси, об “искусственно созданном государстве Украина”, и обвинил Польшу в провокации нацистского лидера Адольфа Гитлера.

Кроме того, в интервью он пытался объяснить, почему Россия хочет оккупировать украинские территории, объясняя это тем, что это якобы “исторические земли” России, вспоминая о Российской империи.

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Экс-президент Монголии напомнил Путину о Москве в составе Монгольской империи

Історія, Война в Украине, Владимир Путин, Монголия
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