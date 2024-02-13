Rheinmetall запустил строительство завода: будет выпускать 200 тыс. артснарядов в год

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG запустил строительство нового предприятия по производству артиллерийских снарядов, компонентов реактивной артиллерии, ракетных двигателей и боеголовок.

Завод строят в Нижней Саксонии, земля на северо-западе ФРГ.

О проекте сообщили на сайте Rheinmetall AG.

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— Здесь должны будут производить примерно 200 тыс. артиллерийских снарядов в год, до 1,9 тыс. тонн взрывчатого гексогена и, по возможности, другие компоненты для боезарядов, — указано в релизе.

Rheinmetall AG намерен вложить в реализацию этого проекта €300 млн. Приоритетом остается максимально короткие сроки строительства и запуск завода как можно скорее.

Годовые объемы в 200 тыс. снарядов в группе компаний рассчитывают достичь через два года работы предприятия.

В докладе оборонного концерна подчеркнули, что целью создания нового предприятия стала необходимость избавиться зависимости от внешних факторов при производстве снарядов — отныне Германия сможет создавать все компоненты самостоятельно.

В церемонии закладки завода приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр обороны Германии Борис Писториус и премьер Дании Метте Фредирексен.

Rheinmetall и Украина

Немецкая компания Rheinmetall планирует в течение 2024-2025 годов поставить Украине десятки тысяч боеприпасов, танков Leopard, боевых машин пехоты Marder, систем противовоздушной обороны Skynex и другую военную технику.

Испанский Rheinmetall Expal Munitions будет производить снаряды, которые должны передать в течение 2025 года.

В Украине уже проводят работы по техническому обслуживанию и ремонту военной техники. На втором этапе в Украине планируют производить бронетехнику. Например, речь идет о бронетранспортерах Fuchs/Fox, БМП Lynx и основных боевых танках Panther.

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