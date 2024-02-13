Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Биография
Боевой генерал: что известно об Александре Павлюке, возглавившем Сухопутные войска ВСУ
В Германии из-за национальности убили баскетболиста юношеской сборной Украины
Блокада границы с Польшей: фермеры высыпали украинское зерно на трассу
Мир
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Rheinmetall запустил строительство завода: будет выпускать 200 тыс. артснарядов в год

Rheinmetall запустил строительство завода: будет выпускать 200 тыс. артснарядов в год
Фото: Getty Images

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG запустил строительство нового предприятия по производству  артиллерийских снарядов, компонентов реактивной артиллерии, ракетных двигателей и боеголовок.

Завод строят в Нижней Саксонии, земля на северо-западе ФРГ.

О проекте сообщили на сайте Rheinmetall AG.

Сейчас смотрят

— Здесь должны будут производить примерно 200 тыс. артиллерийских снарядов в год, до 1,9 тыс. тонн взрывчатого гексогена и, по возможности, другие компоненты для боезарядов, — указано в релизе.

Rheinmetall AG намерен вложить в реализацию этого проекта €300 млн. Приоритетом остается максимально короткие сроки строительства и запуск завода как можно скорее.

Годовые объемы в 200 тыс. снарядов в группе компаний рассчитывают достичь через два года работы предприятия.

В докладе оборонного концерна подчеркнули, что целью создания нового предприятия стала необходимость избавиться зависимости от внешних факторов при производстве снарядов — отныне Германия сможет создавать все компоненты самостоятельно.

В церемонии закладки завода приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр обороны Германии Борис Писториус и премьер Дании Метте Фредирексен.

Rheinmetall и Украина

Немецкая компания Rheinmetall планирует в течение 2024-2025 годов поставить Украине десятки тысяч боеприпасов, танков Leopard, боевых машин пехоты Marder, систем противовоздушной обороны Skynex и другую военную технику.

Испанский Rheinmetall Expal Munitions будет производить снаряды, которые должны передать в течение 2025 года.

В Украине уже проводят работы по техническому обслуживанию и ремонту военной техники. На втором этапе в Украине планируют производить бронетехнику. Например, речь идет о бронетранспортерах Fuchs/Fox, БМП Lynx и основных боевых танках Panther.

Читайте также
Шольц призвал Европу перейти к полномасштабному производству вооружений
Олаф Шольц

Rheinmetall, Зброя, Німеччина, снаряди
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Шольц призвал Европу перейти к полномасштабному производству вооружений
Олаф Шольц
Убийство баскетболиста Ермакова в Германии: в нападении подозревают подростков
Єрмаков
Полиция Германии задержала убийцу украинского баскетболиста — МИД
поліція Німеччини
Помощь Украине и саммит НАТО – во Франции собирается Веймарский треугольник
Снаряди, боєприпаси
В Германии из-за национальности убили баскетболиста юношеской сборной Украины
Володимир Єрмаков
Видео
Не исключен российский интерес: скандал на границе с Польшей с высыпанным зерном

Зерно, собранное под обстрелами на заминированных полях, которое просто так высыпают на землю — это удар по самому больному для всех украинцев. Провокация, которую устроили поляки на границе, возмутила всех водителей.

Оксана Михайлова, Мирослава Прокопюк
Экс-нардепу Пашинскому объявили о подозрении за… | Новости Факты ICTV за 12.02.202
Rheinmetall запустил строительство завода: будет выпускать 200 тыс. артснарядов в год
Уничтожают украинское! Поляки рассыпали зерно на границе | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
Rheinmetall запустил строительство завода: будет выпускать 200 тыс. артснарядов в год
В Молдове упал российский Шахед! 50 килограммов взрывчатки | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
Rheinmetall запустил строительство завода: будет выпускать 200 тыс. артснарядов в год
Новые удары по Харьковщине, есть прилеты… | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
Rheinmetall запустил строительство завода: будет выпускать 200 тыс. артснарядов в год
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь