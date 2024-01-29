Rheinmetall построит в Германии новый завод: боеприпасы будут поставлять и в Украину

Крупнейший концерн по производству бронетехники и вооружений Rheinmetall намерен в рекордно короткий срок построить в Германии завод по производству снарядов.

Боеприпасы прямо с конвейера будут оперативно поставляться в страны-партнеры, в том числе и Украину.

Об этом рассказал гендиректор оборонного концерна Армин Паппергер.

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— Темпы быстрые: то, что в прошлом заняло бы десять лет, сейчас проводится за несколько месяцев. Благодаря этому Rheinmetall удастся создать стратегическую безопасность поставок, — обозначил он.

Паппергер указал, что официальный Берлин активно способствует развитию оборонных комплексов в ФРГ.

— В прошлом году Rheinmetall получила от немецкого правительства заказ или рамочные соглашения на общую сумму более €10 млрд — как для Бундесвера, так и для Украины. В текущем году эта сумма вырастет не менее чем до €15 млрд, — рассказал гендиректор компании.

Напомним, Франция сможет предоставлять украинской армии 3 тыс. снарядов 155-мм ежемесячно в качестве оборонной поддержки.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, возглавлявший украинскую делегацию во время первого заседания коалиции артиллерии в Париже.

Источник : Bild

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