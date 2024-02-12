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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Сирии готовят операторов дронов для войны против Украины — разведка

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

В Сирии на аэродроме Шайрат готовят российских операторов беспилотников иранского производства для участия в войне против Украины.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Обучение для оккупантов проводит Ливанская полиция Хезболлы и Иранская революционная гвардия на территории сирийского военного аэродрома Шайрат.

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— Ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает овладение БпЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемым самолетом Raad, — сообщили в ГУР.

Отмечается, что возглавляет военные учения один из командиров Хезболлы Камаль Абу Садик, который специализируется на изготовлении и обслуживании беспилотников.

Вместе с россиянами подготовку проходят сирийские наемники, которых Москва планирует задействовать в войне против Украины как операторов БпЛА.

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против сирийского диктатора Башара Хафеза аль-Асада сроком на 10 лет. В санкционный список также попали премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и глава МИД этой страны Фейсал аль-Микдад.

Источник: ГУР
Безпілотники, Война в Украине, ГУР, Разведка, Сирія
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