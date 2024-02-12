В Сирии готовят операторов дронов для войны против Украины — разведка
В Сирии на аэродроме Шайрат готовят российских операторов беспилотников иранского производства для участия в войне против Украины.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.
Обучение для оккупантов проводит Ливанская полиция Хезболлы и Иранская революционная гвардия на территории сирийского военного аэродрома Шайрат.
— Ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает овладение БпЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемым самолетом Raad, — сообщили в ГУР.
Отмечается, что возглавляет военные учения один из командиров Хезболлы Камаль Абу Садик, который специализируется на изготовлении и обслуживании беспилотников.
Вместе с россиянами подготовку проходят сирийские наемники, которых Москва планирует задействовать в войне против Украины как операторов БпЛА.
В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против сирийского диктатора Башара Хафеза аль-Асада сроком на 10 лет. В санкционный список также попали премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и глава МИД этой страны Фейсал аль-Микдад.