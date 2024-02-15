В НАТО увеличивают расходы на оборону из-за заявлений Трампа — Bloomberg

Союзники по НАТО увеличивают собственные оборонные бюджеты из-за заявлений 45-го президента США Дональда Трампа. Рекордные 18 из 31 страны-члена в этом году достигнут цели НАТО по оборонным расходам.

Расходы НАТО на оборону

По данным издания Bloomberg, европейские союзники работают на достижение цели НАТО — тратить не менее 2% ВВП на оборону, заявил журналистам генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

По словам генсека НАТО, страны-союзники делают реальные шаги вперед, хотя некоторым еще далеко до окончательной цели.

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Отвечая на вопрос о недавних заявлениях Дональда Трампа, Йенс Столтенберг отметил, что НАТО смогло предотвратить масштабную военную атаку против любого союзника в течение 75 лет.

— Мы сделали это, потому что все в НАТО абсолютно четко сообщали в любое время, что мы там, чтобы защищать всех союзников. Мы не должны давать места для просчетов или недоразумений в Москве относительно нашей готовности, преданности и решимости защищать всех союзников, — утверждает Столтенберг.

По словам генсека НАТО, с момента инвестиционного обещания в 2014 году европейские союзники и Канада добавят более $600 млрд на оборону.

В прошлом году произошел беспрецедентный рост расходов на оборону на 11% среди европейских союзников и Канады, добавил он.

Источник : Bloomberg

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